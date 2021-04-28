Ultralight uçak ihaleyle satılacak
Mülkiyeti Sapanca Belediyesi’ne ait olan 2006 imalat yılı, 1886 sertifika numaralı, TC-UAD milliyeti ve tescil işareti, TECNAM S.R.L. Ultralight P92 Echo Super imalatçı-tipi-modeli, 1005 seri numaralı uçağın ihaleyle satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale, 10.05.2021 Pazartesi günü sat 14.00’da Sapanca Belediye Meclis Toplantı Salonu, Rüstempaşa Mah., Mimar Sinan Cad. No:12 Sapanca / Sakarya adresinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacak.
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