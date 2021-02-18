Ülker’den sürdürülebilirlikte uluslararası başarı

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global’in hazırladığı, 61 sektörden, 7 bin şirket içinde çevre, sosyal ve yönetişim parametrelerine göre performansları en iyi olanların bulunduğu “The Sustainability Yearbook 2021” listesinde ilk 631 şirket arasında yer aldı.

Listenin gıda ürünleri kategorisindeki 20 global şirket arasında ilk ve tek Türk şirketi olarak bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülker’de israfsız şirket modeliyle, hem gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek hem de işimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. 2014 yılında belirlediğimiz uzun vadeli hedeflerle sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yürütürken, 2015 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 2016 yılından bu yana da küresel sürdürülebilirlik endeksi FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızın gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda karşılık görmesi, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

Sürdürülebilirlik çalışmalarının, topraktan başlayarak; üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler dahil olmak üzere tüm paydaşları içine alarak şekillendiğini dile getiren Buyurgan “Su ve enerji tasarrufu, atıkların azaltılması, gıdanın korunması, insan kaynağı, sürdürülebilir ham madde tedariki ve üretim kalitesi başta olmak üzere hedeflerimiz doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel alıyoruz. Faaliyetlerimizin her adımında kaynakları israf etmeden, sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz. Diğer yandan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretimimizle, yatırımlarımızla, istihdamımızla, ihracatımızla, ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

S&P THE SUSTAİNABİLİTY YEARBOOK HAKKINDA

“The Sustainability Yearbook” (Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi) 2007’den bu yana yayınlanıyor ve şirketlerin sürdürülebilirlik alanında yaptıklarının değerlendirildiği kapsamlı ve itibarlı uluslararası çalışmalardan biri olarak kabul ediliyor.

“The Sustainability Yearbook”ta, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak isteyen şirketlerin çevre, soysal ve yönetişim ana başlıklarının yanı sıra 27 alt başlıktaki sorulara verdiği yanıtların ve kamuoyuna açık bilgilerinin dikkate alındığı bir değerlendirme yapılıyor. 2020 itibariyle derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından hazırlanmaya başlanan “The Sustainability Yearbook”, kurumsal yatırımcılar için de önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor.

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