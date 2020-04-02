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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 02.04.2020 - 10:52,Son Güncelleme:/

Ülker Bisküvi'ye 455 milyon dolar kredi

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Ülker Bisküvi'ye 455 milyon dolar kredi
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Ülker Bisküvi toplam 7 uluslararası banka ve EBRD katılımıyla toplam 455 milyon dolar kredi kullandı.

Ülker Bisküvi toplam 7 uluslararası banka ve ayrıca European Bank For Reconstruction and Development (EBRD) katılımıyla toplam 455 milyon dolar kredi kullandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir faiz ödemeli kredi; 110 milyon dolar ve 244 milyon euroluk sendikasyon dilimleri ve ayrıca EBRD ile imzalanan 75 milyon euroluk kredi sözleşmesinden oluştu.

Açıklamaya göre ilgili finansman; 2020 Nisan ayı içerisinde vadesi dolacak olan 375 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin kapatılmasında ve şirketin stratejik yatırım projelerinde kullanılmasında planlanıyor.

Ülker Bisküvi'den yapılan yazılı açıklamada ise CFO Cenker Uçan, 250 milyon dolarlık finansman hedefiyle yola çıktıklarını ancak yaklaşık 2 katı talep yakalayarak 455 milyon dolarla tamamladıklarını söyledi.

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