Ülker bilançosunu açıkladı

Ülker Bisküvi, 2020 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,3 artırarak 2,38 milyar TL’ye, faiz amortisman vergi öncesi karını (FAVÖK) ise yüzde 25,7 artışla 415 milyon TL’ye ulaştırdı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada hassas bir dönemden geçildiğine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede toplumun her kesimine önemli sorumluluklar düştüğüne dikkati çekti.



Gıda üreticisi olarak pandemiyle mücadelede kendilerinin de ön saflarda yerini aldıklarını belirten Buyurgan, "Sağlık Bakanlığımızın 14 kuralı ve ilave önemleri tüm fabrikalarımızda ve ofislerimizde uygulamaya aldık. Bu dönemde de ülkemiz ve halkımız için aralıksız üretiyoruz. Sivil Toplum

Kuruluşları aracılığıyla karantina yurtlarında kalan vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza ürünlerimizle destek olmaya devam ediyoruz. Diğer yandan, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 200 bin adet Ramazan gıda kolisine de ürünlerimizle katkı sağladık. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.



"HACİM VE OPERASYONEL KARLILIK ARTIŞI YAKALADIK"



Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin sağlam bilançosuyla, faaliyet gösterdiği pazarlardaki güçlü konumunu sürdürdüğünü belirterek, hem yurt içinde hem de yurt dışında inovatif yeni ürünler ve etkin operasyon yönetimiyle, hacim ve operasyonel karlılık artışı yakaladıklarını bildirdi.



Buyurgan, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili de şu bilgileri aktardı:



"Bu salgın döneminde üretimimizi ve ihracatımızı devam ettirerek gerek tedarikçilerimize gerekse müşterilerimize, istihdamın sürdürülmesi noktasında destek oluyoruz. Bu dönemde ilave istihdam sağlayarak ülkemizin istihdamı artırma mücadelesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Toplam ciromuzu yüzde 22,3

artırarak 2,38 milyar TL’ye yükselttik. Türkiye operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 22,7, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızın ciro büyümesi yüzde 21,8

olarak gerçekleşti.

İhracat ve yurt dışı operasyonlarımızın toplam ciro içindeki payı yüzde 37,9, toplam FAVÖK içindeki payı yüzde 46,6 oldu. Türkiye’deki sektör liderliğimizin yanı sıra bölgede de güçlü bir oyuncuyuz. Bisküvi pazarında Suudi Arabistan ve Mısır’da liderliğimizi sürdürüyoruz.



Dijitalleşme, Ar-Ge ve inovatif yeni ürünler gündemimizde ön sıralarda yer alıyor. İleri teknolojiyle israfsız üretim bize verimlilik, üretkenlik, hız, maliyet avantajı ve rekabet üstünlüğü getirirken, tedarik zinciri süreçlerini de uçtan uca izliyoruz. Satış ve dağıtım ağındaki dijital uygulamalar bizi daha da ileri taşıyor.



Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize entegre ettik. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz."