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Ülker, atıştırmalıkta Türkiye’nin en sevilen markası

#Ülker#Ekonomi
Ülker, atıştırmalıkta Türkiye’nin en sevilen markası

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, ‘’Türkiye’nin Lovemark’ları 2021 Araştırması’nda “Atıştırmalık’’ kategorisinde açık farkla birinci marka seçildi.

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Ülker, MediaCat-Ipsos iş birliğiyle bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen ‘’Türkiye’nin Lovemark’ları 2021 Araştırması’’nda “Atıştırmalık’’ kategorisinde açık farkla birinci oldu. Türk tüketicisinin en sevdiği markaları belirleyen araştırmada Ülker, tüketicilerle kurduğu güçlü bağla en yakın rakibinin 14 puan önünde yer aldı.

“Mutluluk vaat etmeye devam edeceğiz “

1944’ten bu yana inovatif yaklaşımı, müşteri memnuniyetine verdiği önem, geniş ürün yelpazesi ve ait olduğu topluma karşı duyduğu sorumluluğun Ülker’i tüketicisinin gözünde en sevilen marka yaptığını söyleyen Ülker CMO’su Aslı Özen Turhan,  sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin lider gıda şirketi olarak, trendleri yakından takip etmek, tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en doğru şekilde anlayıp doğru ürünlerle bu ihtiyaçlara uygun çözümler sunmak ana odağımız. Tüketicilerimizin aklında ve kalbinde yer edinmiş güçlü markalarımızı her daim genç tutmak ve tüketicilerimiz ile olan bağını güçlendirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, her zaman tüketicisini en iyi anlayan ve trendlere öncülük eden lider marka olmak. Hem ürün inovasyonlarıyla hem de yenilikçi pazarlama yaklaşımlarıyla fark  yaratan bir marka olarak tüketicilerimize önümüzdeki dönemde de  mutluluk vaat etmeye devam edeceğiz."

Ülker, atıştırmalıkta Türkiye’nin en sevilen markası

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“Amacımız topluma fayda sağlamak”

Toplumsal faydayı esas alan projelere de büyük önem verdiklerini ifade eden Aslı Özen Turhan, “Her geçen yıl tüketicilerimizi ve pazarı anlamak için kullandığımız araçları yeniliyor, geliştiriyor ve yenilikçi yaklaşımlarla karar süreçlerimizi besliyoruz. “Amaç odaklı fayda üreten marka” olma hedefiyle ilerliyor ve bunu “En Sevilen Marka” olmanın önemli kriterlerinden biri olarak görüyoruz. Faaliyetlerimizle tüm paydaşlarımızı kapsayan, somut projeler geliştirmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında farkındalık yaratma amacıyla orataya konan Türkiye’deki ilk projelerden biri olan ve bu konuyu tüketicilerimizin hayatına dokunacak şekilde ele alan Doğa Bize Emanet Projesi’ni geçen yıl hayata geçirdik. 2020 yılında da TEMA Vakfı aracılığıyla farklı illerde fidan dikimi gerçekleştirmeye devam ettik. Sanal ve gerçek dünyayı birleştirerek, 23 Nisan’da Instagram filtremizi kullanarak dijital bir ağaç diken her kullanıcımız için bir fidan diktik. 19 Mayıs'ta da Instagram gönderimimizin altına yapılan her bir yorum için  gerçek bir fidan diktiğimiz kampanyamızı gerçekleştirdik; böylece Ülker Güzel Ülkem Ormanı’nı büyütmeye devam ettik” diye konuştu.

“Pandemi döneminde tüketicilerimizin yanında olduk”

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Pandemi döneminde sosyal medya iletişimleri, farklı deneyim ve lezzet sunan yeni ürünleriyle tüketicilerinin yanında olduklarını söyleyen Aslı Özen Turhan,   çeşitli vesilelerle 2 milyon Ülker ürününü karantina yurtlarına, sağlık çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini ifade etti. Turhan, “Mutlu Et Mutlu Ol Günü kapsamında fabrikalarımızın bulunduğu yerlerde yaşayan çocuklarımızı etkinlikler ve hediyelerle mutlu etmeye çalıştık. En önemli paydaşlarımızdan biri olan çiftçileri de unutmadık. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz Aliağa Bisküvilik Buğdayı projesiyle tarıma yerli, milli, kuraklık, hastalık ve iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli, kaliteli ve Türkiye’de ilk olan bir buğday türü kazandırdık”  dedi.

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#Ülker#Ekonomi

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