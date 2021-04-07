Ülkeler sıraya girdi... Eskişehir'de üretiliyor, herkese ilginç geliyor

Eskişehir’de, yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretilen tekneler, aralarında Hollanda, İtalya ve İspanya’nın da olduğu Avrupa’nın farklı ülkelerine ihraç ediyor. Yıllık 2 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştıklarını belirten iş insanı Takittin Erol, “Denizi olmayan, bozkırın ortasındaki bir şehirde tekne üretimi yapmamız gerçekten herkese ilginç geliyor. Yıllık yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkelerin isteklerine göre, çeşitli model ve ölçülerde üretimler yapıyoruz. Geçen hafta Fransa ile de çalışmaya başladık” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket tarafından 2007'de Büyükşehir Belediyesi'nin 'Porsuk Yenileme Projesi' kapsamında Porsuk Çayı'nda gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondol üretimine başlandı. Hollanda, Norveç, İtalya, İspanya ve Fransa'ya 3 metreden 24 metreye kadar çeşitli ölçülerde tekne üretimi yapan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Takittin Erol, ilk olarak turistlere yönelik gezi amaçlı kullanılan tekne ve gondolların üretimiyle işe başladıklarını söyledi.

Porsuk Çayı’nda kullanılmak üzere gezinti tekneleri ürettikten sonra pazarı genişlettiklerini anlatan Erol, “Şirketimiz daha önce Muğla'da üretim yapıyordu. 2007 yılında Eskişehir'deki Porsuk Çayı'ndaki düzenleme ile ilgili olarak Eskişehir'e geldik. Buraya geçici olarak gelmiştik ama hem Eskişehirli olduğum için hem de mesleğimi sevdiğim için burada devam ettirmeye karar verdim. Eskişehir'deki ilk olarak Porsuk Çayı'ndaki gondol ve gezi teknelerinin üretimi ile başladık. Daha sonra da pazarımızı genişletip, Türkiye'nin iç sularına da tekneler ürettik. Pek çok belediye ile çalıştık ama şu anda tamamen ihracat yapıyoruz” dedi.

ÜLKELERE ÖZEL ÜRETİM

Ülkelerin isteklerine göre çeşitli model ve ölçülerde tekneler ürettiklerini kaydeden Takittin Erol, “Gezi amaçlı tekne ve yat olarak 3 metre ile 24 metre arasında tekneler üretiyoruz. Ağırlıklı olarak Hollanda'ya ihracat yapıyoruz. Oraya yaptığımız teknelerin boyları 6 metre ile 12 metre arasında. Kanallarda gezinti amaçlı olarak kullanılıyor. İspanya ile çalışıyoruz. Sert tabanlı şişme bot tekneler üretiyoruz. Bunlar da 8 metre ve 12 metre olarak iki boyda. Ayrıca İtalya'ya da tekneler yapıyoruz. Bunlar da Eskişehir'deki teknelerden biraz daha büyük. Günlük gezi amaçlı tekneler. Ülkelerin isteklerine göre çeşitli model ve ölçülerde üretimler yapıyoruz. Geçen hafta Fransa ile de çalışmaya başladık. Bizim yıllık ihracat rakamımız yaklaşık 2 milyon dolar civarında ama bunda artış olacak, hedefimiz o şekilde. Yıllık ürettiğimiz tekne sayısı da 80-100 adet. Geçen yıl bu sayı 50 civarındaydı. Bu yıl üretim kapasitemizi artırarak bu rakamı 100'e kadar çıkardık” diye konuştu.

'BOZKIRIN ORTASINDA TEKNE ÜRETTİK'

Türkiye'nin en büyük 5 eksenli CNC tezgahını kurduklarını belirten iş insanı Erol, denizi olmayan Eskişehir’de tekne üretmenin, müşterilerine de ilginç geldiğini söyledi. Büyümek yerine kaliteyi koruma hedefinde olduklarını kaydeden Erol, “Denizi olmayan, bozkırın ortasındaki bir şehirde tekne üretimi yapmamız gerçekten herkese ilginç geliyor. 2017 yılında yapmış olduğumuz bir yatırımla 5 eksen CNC tezgahı kurduk. Bu Türkiye'nin en büyük tezgahı. Hem kendimize hem de sektöre model ve kalıp üretimi yapıyoruz. İşletmemizi çok daha fazla büyütmeyi düşünmüyoruz çünkü kontrolü zorlaşıyor. Yaptığımız ürünlerdeki kaliteyi koruyabilmek için bu kapasite ile devam etmeyi planlıyoruz” dedi.

Eskişehirli firmanın ürettiği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Porsuk Çayı’nda kullanılan 34 kişilik 'Nasrettin Hoca', 'Edebali ve Malhatun', 'Dorlion', 'Osmangazi', 'Anadolu'; 22 kişilik 'Midas', 'Yunus Emre' adlı gezi tekneleri ve gondollar ile kent turizmine hizmet veriliyor.

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