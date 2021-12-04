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Ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Siirt#Fabrika
Ülke ihtiyacının yüzde 40ını karşılayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açılışını yapacak

Siirt'te Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Tesis ülke ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Siirt'te tamamlanan bir dizi projenin açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesislerin arasında Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisi de yer alıyor. Söz konusu tesis Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacak.

"HAKKARİ'MİZİN CEVHERİ KATMA DEĞERLİ ÜRÜNE DÖNÜŞECEK"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün açılışı yapılacak tesis ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank, "Ülkemizin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayabilecek Türkiye'nin ilk cevherden çinko izabe tesisinin yarın Cumhurbaşkanımız tarafından Siirt'te açılacağını biliyor muydunuz? Yıllardır maden olarak yurtdışını satılan Hakkarimizin çinko cevheri artık katma değerli ürüne dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaklaşık olarak yıllık 250 ile 300 bin ton civarında çinko ithal ettiği düşünülüyor. Söz konusu miktarın maliyetinin ise yaklaşık olarak 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 

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"3 MİLYAR 673 MİLYON TL ULAŞIM VE İLETİŞİM YATIRIMI YAPILDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden Siirt'te gerçekleştirilen yatırımlara dair bilgiler verdi.

2002 ve 2021 yılları arasında Siirt'e 3 milyar 673 milyon TL ulaşım ve iletişim yatırımı yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, 128 km bölünmüş yol, 163 km tek yol ve 1877 km fiberoptik kablo yatırımı yapıldığını ifade etti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Siirt#Fabrika

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