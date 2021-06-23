‘Ülke ekonomisine katkımız 60 milyon TL’

Ordu'da 330 kişinin üzerinde kişiye istihdam sağlayarak ülke ve bölge ekonomisine önemli katkı sunduklarını ifade eden Turan Seramik A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Çakmak, “Turan Seramik A.Ş olarak son yıllarda ihracata ağırlık vererek kapasitemizi arttırmaya hazırlanıyoruz. 40’ayakın ülkeye ihracat yapan firmamız yıllık 10 bin ton hammadde işliyor. Bu da 500-550 bin ton seramik demektir. Firma olarak yüzde 30 üretim artışı hedefliyoruz. Yatırıma başladık 1 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Fabrikamız 3 vardiya halinde çalışıyor. Yüzde 90 yerli hammadde kullanıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 65 iç piyasada yüzde 35 ihracata gidiyor. Hedefimiz üretiğimiz ürünlerin yüzde 50’sini ihracat etmek. Turan SeramikŞ fabrikamızda üretilen lavabo ve klozet gibi seramik sağlık gereçleri Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Banyo ve tuvaletlerde kullanılan yaklaşık 100 den fazla çeşit seramik sağlık gerecinin imal edildiği fabrikadan yılda 700 binden fazla parça ürün ihraç ediliyor. Avrupa’da en zor ürün beğenen ülkelere satış yapıyoruz. Bu ülkelerin başında Fransa, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Rusya, Yunanistan, Ukrayna, Fas ve Türkmenistan geliyor. Bunun yanı sıra Arnavutluk, Kosova, Bulgaristan, Fas ve Cezayir’in de aralarında ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen yıl 3 milyon dolarlık ihracata imza attık. Bu yıl dış satım tutarının 4 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Firma olarak ülke ekonomisine yıllık katkımız ise 60 milyon TL’yi geçiyor” dedi.

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