Ülke ekonomisine ‘Adana katkısı’

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ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB), 2 bin 290 hektar alanda 32’si yabancı sermayeli toplam 478 firma ve yüzde yüz dolulukla hizmet verdiğini ifade eden AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, “Bölge olarak 37 bin 300 istihdam, yıllık 1.5 milyar dolar ihracat, İSO İlk 500’de 17, İkinci 500’de 14 ve TİM 1000’deki 17 firma ve hepsinden önemlisi ülkesini seven sanayicileriyle üretime, istihdama ve ihracata katkı sunuyoruz” dedi. Aktif olarak 1600 hektar üzerinde faaliyet gösterdiklerini ve boş sanayi parselin kalmadığını belirten Sütcü, “100 hektarlık genişleme alanımızda çalışmalarımız sürüyor. Daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz ve bakanlıkça da kabul edilerek 2020 Aralık ayında kesinleşen 600 hektarlık genişleme alanımızı da olabildiğince kısa sürede hazır hale getireceğiz” diye konuştu.

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EKONOMİK SUNULUYOR

Karma bir yapıya sahip olan AOSB’de Metal (70), Plastik (63), Tekstil (65), Gıda (44), Kimya(43), Kağıt (17), Petrol (11), Makine(11), Ağaç (13), Metal olmayan mineraller (15), Elektrik (11), Eczacılık (3) ve diğer sektörlerin (14) pay sahibi olduğunu kaydeden Sütcü, şöyle devam etti: “Ülke ekonomisine üretim gücüyle güç katan, istihdam kapasitesiyle Adana’nın işgücü ihtiyacını önemli ölçüde sırtlayan bölgemizde, elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yol yapım ve onarım hizmetleri, itfaiye teşkilatı ve hizmetleri gibi sanayicilere sunulan temel hizmetle etkili, ekonomik ve kaliteli şekilde sunulmaktadır. Enerji verimliliği, Ar-Ge projelerinin hazırlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, kümelenme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimin kolaylaştırılması gibi nitelikli hizmetlerimizi de katılımcılarımıza ulaştırıyoruz.”

İZLEME VE KOORDİNASYON

Bölgenin güvenliğinin sağlanması konusunda gerçekleştirilen faaliyetlerle, kapalı devre kamera güvenlik sistemi (MOBESE) izleme ve koordinasyon merkezi oluşturulduğunu ifade eden Sütcü, “Bu sistem ile 66 noktada 231 kamera faaliyete geçirerek, 24 şeritte izleme imkânını katılımcıların hizmetine sunuldu. AOSB artık MOBESE ile tamamen güvenli bir bölge olarak sanayicilere ve çalışanlarına hizmet vermeye devam ediyor” dedi. Kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında AOSB’nin çehresine yakışacak bir tasarımla planlanan yeni giriş tagının yapımının tamamlandığını belirten Sütcü, “4 bin 250 metrekareden oluşan 5 blokluk İtfaiye Merkezi Projesi çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz, merkezimizi 2022 yılı sonunda tamamlamaktır. Ayrıca, İtfaiye araç filomuzu da genişlettik. Filoya katılan yeni araçlarla, araç su rezervi 24 bin litreden 105 bin litreye, köpük rezervi 2 bin 50 litreden 5 bin 550 litreye çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

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‘YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR’

AOSB Bölge Müdürlüğü ve akademisyenler iş birliği ile geliştirilmiş bir dijital pazarlama çalışması olan AIP Export Projesi ile katılımcılarının dijital dünyada bulunabilirliğini arttırarak, uluslararası düzeyde ticaret süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Bekir Sütcü, şöyle devam etti; “Kasım 2019 tarihinden itibaren hizmetlerine başlayan Proje Destek Ofisimiz aracılığıyla üniversitelerle iş birliğini güçlendiriyoruz. Kamu kampüsünde tüm kamu kuruluşlarının tek çatı altında sanayicilerimize hizmet sunmasını sağlıyoruz. Kentimizdeki ve bölgemizdeki üniversitelerin yanı sıra ülkemizin saygın üniversiteleri ile iş birliği protokolleri yaparak, üniversitelerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelmesini sağlamaya katkı sunuyoruz. AOSB bünyesinde girişimcilere projelerini geliştirmeleri aşamasında maddi manevi destek sağlamayı hedefleyen bölgemiz, Kuluçka Merkezi Projesi çalışmaları da sürdürüyor. AOSB’ye ulaşım alternatiflerini artırarak trafiği rahatlatacak 30 milyon TL tutarındaki Otoban İkinci Bağlantı Kavşak Projesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. 70 milyon TL yatırım bedeli olan ve bölgemizin en az 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak TEİAŞ Şalt Merkezi Projesi, TEİAŞ tarafından devam ediyor ve 2022’nin ilk çeyreği sonunda tamamlanması bekleniyor.”

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SAĞLIK MERKEZİ PROJESİNE BAŞLANDI

BEKİR Sütcü, her projelerinde çevreye ve doğaya saygılı adımlar atan bölgede, sürdürülebilir üretim anlayışından hareketle artan enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılamak üzere GES Projesini hayata geçirdiklerini, bu kapsamda proje ile kullanma suyu tesisindeki enerji ihtiyacının 3’te 1’i karşılanacaklarını ifade etti. Bölgede yaklaşık 40 bin çalışana hizmet verecek olan Ç.Ü. Sağlık Merkezi Projesi inşaatına da başlandığını anlatan Sütcü, sanayicinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri bölge içine getireceğinin altını çizdi.