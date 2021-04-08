Ülke büyümesine başkent katkısı

Ankara, yeni teknolojiler, gelişmeler, trendler konusunda öncü bir kent olarak uluslararası yatırımcılara önemli yatırım imkânları sunmaktadır” dedi. Son yıllarda Ankara’da ileri teknoloji alanında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin sayısının arttığına vurgu yapan Özdebir, ”Bu konum, önümüzdeki yıllarda Ankara’yı yüksek katma değerli ürün üretiminde ve ihracatında lider yaparak ülkemizin sürdürülebilir büyüme ve yüksek ihracat hedeflerine ulaşmasında anahtar kent haline getirmektedir” şeklinde konuştu. Özdebir, Ankara’da, 9’u üretimde, 4 tanesi ise altyapı ve kuruluş aşamasında olan 13 Organize Sanayi Bölgesi, 123 Ar-Ge merkezi,

42 tasarım merkezi, 10 Teknoloji Geliştirme bölgesi (TGB)

bulunduğunu dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİ

Ankara’nın Türkiye’de bulunan savunma ve havacılık sanayisi firmalarının yaklaşık yüzde 70’ine ev sahipliği yaptığını belirten Özdebir, “İlk 500 firması içerisinde yer alan 11 savunma ve havacılık sanayisi firmasının 6’sı Ankara’da yer almaktadır. Bu 6 firma, sektörün toplam cirosunun yüzde 62’sini, ihracatının ise yüzde 71’ini oluşturmaktadır. Türkiye’deki ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 32’sine sahip olan Ankara kilogram başına ihracat fiyatıyla birçok kente örnek olup, Türkiye’nin büyüme hedeflerine çok önemli bir katkı vermektedir. Pandeminin etkisiyle 2020 yılı ihracatında bir gerileme olan Ankara, yine de 211 ülkeye 7.8 milyar dolarlık ihracat yapmayı başarmıştır. 2020 yılında orta, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde kilogramda 15.64 doları yakalayan Ankara, söz konusu rakamla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10 kenti içinde ikinci sırada yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

PAYI YÜZDE 10

Pandemi sürecinin derinden hissedildiği 2020 yılında bile Ankara’nın orta teknolojili ürünlerde 4-6, orta-yüksek teknolojili ürünlerde ise 6-9 dolar aralığında ihracat yapma başarısını gösterdiğini belirten Özdebir, “Yüksek teknolojili ürünlerde ise kilogramda 10 dolar ihracat fiyatını geçen Ankara için savunma, hazır giyim ve konfeksiyon deri ve deri mamullerinin yanı sıra gemi ve yat sektörü kilogram başına ihracatta önemli başarılar elde etmiştir. Bugün itibarıyla Gayrisafi Katma Değer (GSKD) üretiminde Türkiye’nin ikinci büyük kenti konumunda bulunan Ankara’da, GSKD’de tarım sektörünün yüzde 69.5, sanayinin yüzde 27.8 ve hizmet sektörünün yüzde 2.7 payı bulunuyor. Ankara’nın ülke ekonomisinde payı ise yüzde 10’a yaklaşmıştır” dedi. “Ankara’nın 2020 yılında kilogram başına ihracatında öne çıkan sektörü savunma sanayi oldu” diyen Özdebir şöyle devam etti: “Söz konusu dönemde 74.79 dolarlık ihracata imza atan sektörü, 16.45 dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 13.07 dolar ile deri ve deri mamulleri, 10.92 dolarla gemi ve yat sektörü izledi. Sektörler bazında bakıldığında en çok ihracat yapılan sektör 1.1 milyar dolar ve yüzde 14.8 pay ile otomotiv endüstrisi oldu. Onu yine 1.1 milyar dolar ve yüzde 14.7 pay ile makine ve aksamları, 1 milyar dolar ve yüzde 13.3 pay ile kimyevi maddeler sektörü izledi.”

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