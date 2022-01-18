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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İBB’ye yanıt

#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Metro
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından İBB’ye yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor” iddialarına ilişkin, “Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, işten çok algı peşinde koşmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ’Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metrosu 1 yıla yakındır sadece imza bekliyor’ iddiası ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, projede bazı belgelerin eksik olduğu belirtilerek, "İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey- Esenyurt hattı için kullanabilir" denildi.

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Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü- Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı’na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde Genel Müdürlüğü’müzün onay verebilmesi için zorunlu olan ’kesin proje’ vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapılmış, eksikler ise İBB temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir" denildi.

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’HALA ASAL EKSİKLİKLERİN MEVCUT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ’

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların Genel Müdürlüğe ulaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Detaylı eksik listesinin ’kesin proje’ çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy- Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Genel Müdürlüğü’müz görüşü verilebilecektir. Söz konusu hatta paralel Mahmutbey- Esenyurt hattı Genel Müdürlüğü’müz teklifi ile yatırım programına alınıp dört yıl önce ihalesi yapılmış olup fakat İBB hiçbir çalışma yapmamaktadır. İBB iş yapmak istiyorsa; enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir."

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#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Metro

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