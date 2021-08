Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yangınlara müdahale ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü (KIYEM) ve Haberleşme Genel Müdürlüğü (HGM) ekiplerinin orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteği aralıksız devam ediyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yüzlerce personelin, yangınların yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesi için aralıksız mücadele ettiği kaydedildi.

KIYEM ve KGM ekiplerinin denizden ve karadan gece gündüz yangını söndürmek için müdahalede bulunduğu ifade edilen açıklamada, haberleşme ve iletişim hizmetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların da yapıldığı vurgulandı.



Açıklamada, KGM ekiplerinin her gün personel ve araç sayısını artırdığına ve şu anda 171 ekipman ve 266 personel ile çok geniş bir alanda çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edildi. Ekiplerin yangınla yerleşim yerlerinin bağlantısını kesmek için bulundukları bölgede geniş yollar açtıkları aktarılan açıklamada, KGM bölge müdürlüklerinin il bazında yaptıkları çalışmalara katılan ekip ve ekipman sayıları detaylarıyla paylaşıldı.



KIYEM EKİPLERİ YANGINA DENİZDEN KRİTİK MÜDAHALELERDE BULUNUYOR



KIYEM ekiplerinin ve tahlisiye botlarının kritik noktalarda konuşlanarak orman yangınlarına denizden müdahalelerde bulundukları aktarılan açıklamada, Nene Hatun gemisinin de Çanakkale Boğazı’ndan çıktığı ve gece saatlerinde bölgeye ulaşacağı vurgulandı. Nene Hatun gemisinin ilk olarak Ören’e ulaşarak yangınla mücadeleye katılacağı, duruma göre yer değiştireceği belirtildi.



Her türlü arazi ve hava şartında gitmek için tasarlanan unimog araçlarının ve destek personelinin bölgede konuşlandığı belirten açıklamada, 2 bin metre yangın hortumu, pompalar ve yangın söndürmede kullanılacak her türden lojistik malzemenin bölgeye intikal ettirildiği bildirildi.



KABLOLU VE KABLOSUZ KESİNTİSİZ HABERLEŞME SAĞLANIYOR



Açıklamada haberleşme ve iletişim açısından bölgede herhangi bir sorun yaşanmaması için, kablolu ve kablosuz haberleşmenin kesintisiz sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığının altı çizildi.



Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki ilçelerinde ihtiyaç duyulan bölgelere ilave olarak 12 mobil baz istasyonu kurulduğu belirtilen açıklamada, acil durumlar için 6 adet araç mobil baz istasyonunun yedekte bulundurulduğu aktarıldı.



Sivil toplum örgütleri ve destek için gelen vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, mobil hizmetlerin kesintisiz sağlanması için 30 ekip, 30 araç ve 56 personelin özveri ile çalıştığı ifade edildi.

