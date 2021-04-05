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Ekonomi
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 75 sürekli işçi alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, başvurular   Türkiye   İş   Kurumu   (İŞKUR)   internet   sitesinden   05/04/2021-09/04/2021 tarihleri arasında sistem üzerinden online olarak yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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