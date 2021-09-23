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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan milli haberleşme müjdesi

#Evrensel Faz3 Projesi#Milli Haberleşme#Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayandan milli haberleşme müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesi'yle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan Ulak Baz İstasyonları ile hayata geçecek" ifadesini kullandı.

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Ulak Haberleşme'den yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, nüfusu 1 ila 500 arasında olan kırsaldaki yerleşim yerlerine 4.5G altyapısı kurulmasını hedefleyen Evrensel Projesi'nin birinci ve ikinci fazları Türkiye çapında yerli ve milli Ulak Baz istasyonlarının kullanımı ile başlamıştı. Kırsal alandaki milyonlarca vatandaş, haberleşme teknolojilerinin getirdiği imkanlardan bu proje kapsamında yararlandı.

2013 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürütülen Ulak Projesi ile başlayan, 2017 yılında Ulak Haberleşme'nin kurulmasıyla devam eden milli haberleşme çözümleri ile Türkiyenin çeşitli şehirlerinde 4,5 G iletişim sağlayan Ulak Haberleşme, milli hassasiyetleri göz önünde tutarak çalışmalarını sürdürüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Mobil Genişbant Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli dönüşümün LTE'de Ulak ile başladığını ve bu sayede yerlilik oranlarına yönelik önemli yollar alındığını vurgulayarak, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen Evrensel Faz3 Projesi'yle kurulacak sahaların tamamı yerli ve milli olanaklarla kurulan Ulak Baz İstasyonları ile hayata geçecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada 6G çalıştayında yaptığı konuşmaya yer verilen ULAK Haberleşme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celal Sami Tüfekci ise sadece ülkenin verisinin değil, gelirinin de koruma altına alındığını belirterek, Ulak'ı bu vizyonla kurduklarını ve bugün önümüzden geçen bu teknolojiyi yakalayarak 5G ve ötesi yolunda Türkiye'de marka bir değere de imza attıklarını kaydetti.

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#Evrensel Faz3 Projesi#Milli Haberleşme#Ulaştırma Ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan