Ulaştırma Bakanlığı'ndan İBB'nin toplu taşıma zammına tepki

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB’nin toplu ulaşım zamlarını yüzde 50 oranında ’fahiş’ zam yapılması için teklif verdiğini belirttiği açıklamasında, "Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz temsilcisi ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğunun oylarıyla bahse konu zam teklifleri yüksek bulunarak reddedilmiştir" denildi.

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Açıklamada bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında ise İBB tarafından tüm toplu ulaşım modlarına yüzde 40 oranında zam yapılmasının teklif edildiği belirtilerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız temsilcilerinin ise ’Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum’ şerhi düştüğü vurgulandı. Bu şerhe rağmen, yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 195’lik artış yapılarak 2,60 TL’den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son 3 aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 90’lık artışa neden olunmuştur" ifadeleri yer aldı.

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İBB YÜZDE 40 ZAM YAPTI

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 40’lık zam teklifi kabul edildi. İstanbul'da tam elektronik bilet ücreti yüzde 40 artışla 7,67 TL'ye yükseldi. Taksimetre açılışı 9.8 TL, kısa mesafe ücreti 28 TL oldu.

Bugün yapılan toplantıda belirlenen fiyatlar 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

İşte yeni ücretler

Tam elektronik bilet ücreti: 7.67 TL

Tam abonman: 602 TL

Öğrenci abonman: 109 TL

İlk aktarma: 5.48 TL

Taksi açılış ücreti: 9.8 TL

Taksi kısa mesafe ücreti: 28 TL

Minibüs indi bindi: 5.25 TL

Okul servis ücreti 0-1 km: 554 TL

Personel servis ücreti ilk kalkış: 295 TL

Taksi dolmuş (Kadıköy-Bostancı): 10 TL