Ulaştırma Bakanlığı'nda devir teslim yapıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Adil Karaismailoğlu, görevi Abdulkadir Uraloğlu'na devrettiği için huzurlu ve mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir bakanlığı bizlere emanet etmesi; çok büyük onur ve güvendi. Onun güvenine layık olmak için 7 gün 24 saat çok yoğun bir mesai harcadık. Dünyanın en büyük mühendislik teknolojilerini, yerli ve milli mühendislerle yapmamız onur verici işlerimizdendi. Açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Dünya ölçeğinde çok büyük mega projeleri bitirip; ülkemizin, milletimizin hizmetine sunduk" dedi. Karaismailoğlu, Meclis'teki yeni görevinde de bakanlığa dair konularda her zaman Uraloğlu'nun destekçisi olacağını söyledi.

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'PROJELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemini ve yeni kabineyi tebrik ederek, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarla; ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilikle Türkiye olarak adeta çağ atladık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamlayarak hayata geçirdik. Kara yollarında güzel hizmetler yaptık. Yaklaşık 29 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Ülkemizi sadece bölünmüş yol ağlarıyla donatmadık. Köprüler, tüneller, viyadükler ve otoyollar inşa ettik. Bu projelerimize inşallah devam edeceğiz" diye konuştu.

Devam eden ve başlanması planlanan projelere değinen Uraloğlu, "Aydın-Denizli Otoyolu'nu inşallah bitireceğiz. Antalya-Alanya Otoyolu'nu, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nu da yakından takip ederek yürüteceğiz. Tabii Türkiye'de halen yük ve yolcu taşımacılığının yaklaşık yüzde 80-90'ına yakını da kara yolları üzerinden yapılıyor. Sayın Bakanı'mız zamanında özellikle ağırlık verdiğimiz demir yollarına, biz de aynı şekilde ağırlık ve önem vereceğiz.

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Önemli birkaç projeden bahsedecek olursam; Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı, Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem hattı, Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı projelerimizi de yakından takip edeceğiz. Dünya denizciliğinde geldiğimiz seviyeyi daha da büyüterek, dünya denizciliğinden daha fazla pay almak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımızla iletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.