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Ekonomi
Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ulaştırma Bakanı’ndan ‘metro polemiği’ yanıtı

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gbaydar@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gbaydar@hurriyet.com.tr

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesi tartışmasına ilişkin “Ulaştırmanın ‘U’su. İsteyen ‘underground’ anlasın, isteyen ‘UBA’ anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini ‘U’ yapıyoruz. Neden kafa karışsın” dedi.

İBB’nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceği ile ilgili, “Herkesin yaptığı kendine” ifadesini kullandı.

BİZ KARIŞAMAYIZ

Karaismailoğlu, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbette özetle şunları söyledi: (İBB’nin yaptığı metrolarda da aynı uygulamaya geçilip geçilmeyeceği) “Herkesin yaptığı kendine, onlara biz karışamayız. Neden kafa karışıklığı olsun? Altında metro yazıyor zaten. Biz işin kendisine odaklanalım. Sırf algı operasyonu yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım.

Ulaştırma Bakanı’ndan ‘metro polemiği’ yanıtı

Yeni bir uygulama değil, orada yaptıklarımıza takılsınlar yani. Ona tepki vereceklerine, bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler. Yaptıkları bir tane metro projesi, tamamladıkları bir tane metro projesi var mı? Onlara baksınlar. Belediyelerimize katkı olsun diye metrolar, altyapı yatırımları yapıyoruz. İstanbul’da da çok önemli yatırımlarımız var. Bunları İstanbullular için yapıyoruz. Çünkü İstanbul zaten sıkıntı çekiyor. İnşallah İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağız.“

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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gbaydar@hurriyet.com.tr
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