Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Marmaray'da CNN TÜRK'e özel açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Bakanı#Metro
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 13:31

CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaray'da bir röportaj gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Havalimanı arasını eylül sonu ekim başı gibi bitireceğiz. Gayrettepe tarafını yıl sonunda bitireceğiz. Ayrıca Sabiha Gökçen bağlantısını da eylül sonu gibi bitiriyoruz. Kadıköy'den başlayan hat Pendik'e gelmişti. İstanbul Havalimanı'na sonbaharda metro geliyor. Başakşehir'deki Çam Sakura Şehir Hastanesini de Ekim gibi bitiriyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaray'da bir röportaj gerçekleştirdi.

"İSVEÇ BAŞBAKANI OLSA  ALKIŞLARDINIZ DİYENLER DE VARDI"

Bakan Karaismailoğlu'nun Marmaray'da çekilen görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. Karaismailoğlu, "Biz tanınmak için binmiyoruz, sonuçta burada yapılan bir iş var. O işin nasıl yapılması gerektiği için çabalıyoruz. Hizmeti en iyi şekilde vermek için uğraşıyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, 'Tanınmak gibi bir kaygınız oluyor mu?' sorusuna 'İsveç Başbakanı olsa alkışlardınız diyenler de vardı. Ben ondan sonra da bindim zaten Marmaray'a. Biz biraz da denetim maksadıyla da biniyoruz toplu taşımaya" yanıtını verdi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlundan Marmarayda CNN TÜRKe özel açıklamalar

Haberin Devamı

METRO PROJELERİNDE SON DURUM

İsmailoğlu, "Kağıthane-Havalimanı arasını eylül sonu ekim başı gibi bitireceğiz. Gayrettepe tarafını yıl sonunda bitireceğiz. Ayrıca Sabiha Gökçen bağlantısını da eylül sonu gibi bitiriyoruz. Kadıköy'den başlayan hat Pendik'e gelmişti. İstanbul Havalimanı'na sonbaharda metro geliyor. Başakşehir'deki Çam Sakura Şehir Hastanesini de Ekim gibi bitiriyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

İki önemli operasyonu Soylu paylaştı... Terör örgütüne arka arkaya darbe iniyorİki önemli operasyonu Soylu paylaştı... Terör örgütüne arka arkaya darbe iniyorHaberi Görüntüle

Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin engelliği iddialarına ilişkin "Onaylar süreçlerinde devam ediyor, hatta hızlandı da. Şu an devam eden 100 kilometrelik metro inşaatı var. Bunlar 2018'de başlanmış ve önemli süreçleri aşılmış işlerdi" dedi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlundan Marmarayda CNN TÜRKe özel açıklamalar

'İBB BAŞKANI OLMAK İSTİYOR' İDDİALARINA YANIT

Bakan Karaismailoğlu, İBB Başkanı olmak istediğine ilişkin iddialara "Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. İstanbul'un ulaşım altyapısıyla ilgili ekibin başında olanlardan birisiydim. Bugün de bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Çalışma sınırlarımız genişledi. Ben şimdi Türkiye'nin bütün illerinde ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu projelerin içinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta tüm Türkiye'ye hizmet ediyorum, bunun içinde İstanbul da var. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. 4 yıl önce Ulaştırma Bakanı olacaksın deseler gülerdim ben" yanıtını verdi.

Gözden Kaçmasın

İkinci el otomobil fiyatları geriledi mi İşte detaylar…İkinci el otomobil fiyatları geriledi mi? İşte detaylar…Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Adil Karaismailoğlu#Ulaştırma Bakanı#Metro

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğünde takılan altınlar kimin olacak?

#Yaşam
BA.4 ve BA.5e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak | 8 SORU 8 YANIT

BA.4 ve BA.5'e özel yeni aşı... Nasıl bir fark yaratacak, etkisi ne olacak? | 8 SORU 8 YANIT

#Koronavirüs
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var

'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

#Deterjan Pazarı