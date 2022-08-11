Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Marmaray'da CNN TÜRK'e özel açıklamalar

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CNN TÜRK Özel Haber Şefi Fulya Öztürk, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Marmaray'da bir röportaj gerçekleştirdi.

"İSVEÇ BAŞBAKANI OLSA ALKIŞLARDINIZ DİYENLER DE VARDI"

Bakan Karaismailoğlu'nun Marmaray'da çekilen görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu. Karaismailoğlu, "Biz tanınmak için binmiyoruz, sonuçta burada yapılan bir iş var. O işin nasıl yapılması gerektiği için çabalıyoruz. Hizmeti en iyi şekilde vermek için uğraşıyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, 'Tanınmak gibi bir kaygınız oluyor mu?' sorusuna 'İsveç Başbakanı olsa alkışlardınız diyenler de vardı. Ben ondan sonra da bindim zaten Marmaray'a. Biz biraz da denetim maksadıyla da biniyoruz toplu taşımaya" yanıtını verdi.

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METRO PROJELERİNDE SON DURUM

İsmailoğlu, "Kağıthane-Havalimanı arasını eylül sonu ekim başı gibi bitireceğiz. Gayrettepe tarafını yıl sonunda bitireceğiz. Ayrıca Sabiha Gökçen bağlantısını da eylül sonu gibi bitiriyoruz. Kadıköy'den başlayan hat Pendik'e gelmişti. İstanbul Havalimanı'na sonbaharda metro geliyor. Başakşehir'deki Çam Sakura Şehir Hastanesini de Ekim gibi bitiriyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.

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Bakan Karaismailoğlu, İBB'nin engelliği iddialarına ilişkin "Onaylar süreçlerinde devam ediyor, hatta hızlandı da. Şu an devam eden 100 kilometrelik metro inşaatı var. Bunlar 2018'de başlanmış ve önemli süreçleri aşılmış işlerdi" dedi.

'İBB BAŞKANI OLMAK İSTİYOR' İDDİALARINA YANIT

Bakan Karaismailoğlu, İBB Başkanı olmak istediğine ilişkin iddialara "Ben İBB'de 24 yıl çalıştım. İstanbul'un ulaşım altyapısıyla ilgili ekibin başında olanlardan birisiydim. Bugün de bütün Türkiye'ye hizmet eden noktaya geldik. Çalışma sınırlarımız genişledi. Ben şimdi Türkiye'nin bütün illerinde ve orada vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu projelerin içinde çalışma gururunu yaşıyorum. Sonuçta tüm Türkiye'ye hizmet ediyorum, bunun içinde İstanbul da var. Hem İstanbul'a hem Türkiye'ye hizmet ediyorum. 4 yıl önce Ulaştırma Bakanı olacaksın deseler gülerdim ben" yanıtını verdi.