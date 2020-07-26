Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan Hürriyet’e açıklama: Salgını fırsata çeviriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle dünyanın önemli altyapı projelerini ertelerken Türkiye’nin salgını fırsata çevirerek, projelerine hız kesmeden devam ettiğini, bölgesinde oyun kurucu olduğunu söyledi.

COVID-19 salgınının dünyaya ve Türkiye’ye etkilerini değerlendiren Karaismailoğlu, seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle dünya genelinde turizm ve ticaret hacmindeki daralmaya dikkat çekti. Karaismailoğlu, “Salgın sonrası önümüze çıkan küresel fırsatları etkin şekilde değerlendirmek, bu fırsatları ülkemiz ve halkımız adına kalıcı bir ekonomik zenginliğe dönüştürmek için öncelikle altyapımızı mükemmel hale getirmemiz gerekiyor. Bu nedenle mega projelerimize, kara, hava, deniz ve demiryollarında inşa ve reform çalışmalarımıza, tüm ulaşım modlarında dijitalleşme süreçlerine, haberleşme altyapımızı geliştirecek teknolojik yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

Karaismailoğlu, döneminde hizmetlerin kesintisiz devam ettiğini belirterek, gündeme ilişkin özetle şunları söyledi:

GELİŞİMİN ÖNÜ AÇILACAK

“Ülkemizin, değişen ekonomik güç dengeleri içinde bölgesinde çok kısa bir vadede oyun kurucu bir rol üstleneceği açıktır. Mega projelerimizi hayata geçirmeyi başardığımızda vatandaşlarımız bu projelerin getirilerinin sosyal ve ekonomik anlamda yaşam kalitelerine olumlu etkisine şahit olacaklardır. Türkiye’nin birbiriyle ve dünyayla bağlanan her noktasındaki gelişimi yaşayarak göreceklerdir. Yaptığımız altyapı yatırımları, sanayi yatırımlarının, iş imkanlarının, artan bir tarımsal üretimin ve sosyo-kültürel gelişimin önünü açacaktır.

LİMANLARDA KESİNTİSİZ HİZMET

Türkiye’de ise başta ulaştırma ve turizm sektörleri olmak üzere hemen hemen her sektörde salgın sonrası normalleşme adımlarını büyük bir hızla atıyoruz. Çoğu ülke sınır ötesi yolcu taşımacılığı hizmetlerini askıya alırken, bir bölümü de sınırlamalar getirdi. Dünya limancılığında yaşanan olumsuzluklara rağmen, Türkiye limanlarında ise sadece belli belirsiz değişimler yaşandı. Salgın süresince limancılık faaliyetlerinde aldığımız tedbirler sektörün ciddi bir kayıp vermeden kesintisiz hizmet vermesine olanak sağladı.

IRAK UÇUŞLARI BAŞLIYOR

Türkiye’de iç hat uçuşlarında normale dönüş tüm hızıyla sürerken, yurtdışı karşılıklı uçuş anlaşması yapılan ülke sayısı ilgili bakanlıkların da katkısıyla her geçen gün artıyor. Bu yoğun çalışma sonucu bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları’nın İngiltere ile direkt uçuşlara başlaması havacılıkta normale dönüş açısından çok önemli bir adım oldu. İngiltere’ye yapılan bu uçuşun yanı sıra 1 Ağustos itibarıyla Rusya, Irak, Suudi Arabistan, Hindistan, Güney Afrika ve Dubai uçuşlarının da başlayacağını müjdelemek isterim. Yakın bir zamanda ise, Tunus, Cezayir, Mısır, Kırgızistan, Kenya, Özbekistan, Kuveyt ve Abu Dhabi de uçuşlara başlanacak diğer ülkeler arasında yer alıyor.

PROJELER HIZ KESMİYOR

Salgın nedeniyle yaşanan mali kriz sonucu pek çok ülke, yol, köprü ve tünel gibi önemli ulaşım altyapı projelerini tekrar gözden geçirmekte. Yakın zamanda dünyanın en uzun çift katlı demiryolu asma köprüsünün inşa edildiği Çin’de, salgın nedeniyle birçok önemli projenin rafa kaldırıldığı görülüyor. Biz ise ülke olarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.

KESİNTİSİZ, GÜVENLİ İNTERNET

Haberleşme sektöründe ani bir büyümeye neden olan salgının yarattığı sosyal değişimler, elektronik haberleşme ve posta hizmetlerini çok daha önemli bir hale getirdi. İnsanların karantina altında olduğu süreçte, birçok şirketin uzaktan çalışma düzenine geçmesi ve eğitimin sanal ortama taşınmasıyla birlikte, güçlü altyapı ve kesintisiz hizmet ihtiyacı özellikle telekom firmaları üzerinde olağanüstü bir talep yarattı.

Bu talebi karşılamak üzere bakanlık olarak hizmet sürekliliğini ve kalitesini korumaya yönelik tedbir paketini uygulamaya aldık. Özetle, salgın dünya genelinde ulaştırma ve altyapı çalışmalarını olumsuz etkilerken Türkiye olarak, yatırımlarımızı ve projelerimizi aralıksız sürdürdük.

Yaygın bir ulaşım altyapısı ve çağdaş bir haberleşme ağı ekonomik ve sosyal gelişmenin en önemli bileşenlerindendir. Gelecek güzel günler için ülkemizde, kara, hava, deniz ve demiryollarında pek çok mega projeyi tamamlama noktasına getiriyoruz.”