Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: ‘Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının ve bağlı kuruluşların 2021 bütçe görüşmelerinde Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceklerini açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın iki yönden de metroya bağlanacağını ve bu hatların 2021 yılında açılacağını belirtirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nı da metro hatlarına entegre edeceklerini duyurdu.

YÜZDE 35 İLERLEME

Bakan Karaismailoğlu’nun, bakanlığının bütçe sunuş konuşmasında dikkat çeken konular şöyle oldu: “Bir başka önemli proje Ankara-İzmir hızlı tren (YHT) hattı. Altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettik. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz. Burada da kazancımız 10 saatten fazla. Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı planlıyoruz. Proje tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul yaklaşık 2 saat 15 dakika olacak. Konya-Karaman-Ulukışla hızlı tren hattının açılamasıyla birlikte Konya-Adana arasının 5 saat 50 dakikadan 2 saat 20 dakikaya; Mersin’den Gaziantep’e uzanan hızlı tren hattının tamamlanmasıyla

Adana-Gaziantep arası 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya düşecek.”

TRAFİK TIKANIKLIĞINA ÇÖZÜM

Dünya standartlarında kent içi raylı sistem kurmayı sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, “İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya’da hayata geçirdiğimiz metrolarla bugüne kadar 874 milyon yolcu taşındı. 270 milyon saat zamandan, 250 bin ton yakıttan tasarruf ettik. Altı ilde yapımı süren 9 projemiz var. Kent içi raylı sistemler sayesinde özellikle büyükşehirlerimizde yaşanan trafik tıkanıklıkları çözülecek” diye konuştu.

METRO BAĞLANTISI 2021’DE

“İstanbul Havalimanımız iki yönden de metro ağına bağlanacak” diyen Bakan Karaismailoğlu şunları söledi: “Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunu yapmaya başladık. Kağıthane- Havalimanı arasını 2021 Nisan’ında, Gayrettepe-Havalimanı arasını ise Aralık 2021’de hizmete açmayı planlıyoruz. Tamamlandıklarında her iki taraftan metro ile havalimanına ulaşımı yarım saatin altına indireceğiz. Bir diğer hattımız da Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu. Bittiğinde İstanbul Havalimanımız iki yönden metro ağına bağlanacak, ulaşım kalitesi ve konforu katlanacak. İstanbul’un bir başka uluslararası havalimanı Sabiha Gökçen. Burayı da metro hatlarına entegre ediyoruz.”

TÜRKSAT 5A’YI FIRLATIYORUZ



“TÜRKSAT 5A’yı aralık ayında, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz” diye konuşan Karaismailoğlu, ”Uçtan Uca Yerli ve Millî 5G Haberleşme Şebekesi Projesi ile Elektronik Haberleşme Altyapısında dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırmak istiyoruz. Türksat yapılan yatırımlar sayesinde Asya, Avrupa ve Afrika’da 118 ülkede yaşayan 3 milyar insana ulaşan uydu kapasitesine erişti” şeklinde konuştu. Bakan Karaismailoğlu’nun verdiği bilgilere göre İHA sayısını 44 bin 933’e, İHA Pilot Lisansına sahip kişi sayısı da 215 bin 958’e yükseldi.