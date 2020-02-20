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Ekonomi
Aysel ALP
Haber Giriş: 20.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Ulaşım Merkezi’nde kamunun ağırlığı arttı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
Ulaşım Merkezi’nde kamunun ağırlığı arttı

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME) kamunun ağırlığı arttı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Mersin gibi 30 büyükşehir belediyesinin şehir içi ulaşım politikasını, ücretlerini, yeni hat oluşumunu karara bağlayan UKOME’de Büyükşehir Belediyesi’nin üye sayısı 11’de kalırken, kamu kurumlarının sayısı 9’dan 14’e çıktı.

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nde yaptıkları değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle bu merkezlerde Milli Eğitim; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler; Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile TCDD Taşımacılık A.Ş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de yer alacak. Böylece UKOME’de Büyükşehir Belediyesinin 11 olan üye sayısı değişmezken, kamu kurumlarının üye sayısı 9’dan 14’e çıktı.

UKOME’nin büyükşehir içindeki kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak, bu amaçla büyükşehir ulaşım planını yapmak, yaptırmak, uygulamak ve uygulatmak için gerekli karar ve tedbirleri alma, trafikle ilgili sorunları çözümlemek görevleri arasında. UKOME’nin görevlerinden biri de kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek. Yönetmelik gereği UKOME toplantıları, üyelerin salt çoğunluğunun katılımıyla yapılabiliyor. Kararlar da açık oylamayla, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınıyor. Yeni yapıda büyükşehir belediye başkanının önerdiği bir kararın alınması için devlet kurumlarından temsilcilerin de ‘evet’ demesi gerekecek.

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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