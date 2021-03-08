Ukraynalı kayağa Almanlar kumsala

Son iki ayda 9.7 milyon turistin ziyaret ettiği platforma, en çok ilgiyi sırasıyla Ukrayna, Sırbistan ve Rusya vatandaşları gösterdi. En çok talep gören destinasyon ise İstanbul oldu. Ukraynalılar kayak ve kruvaziyer, Ruslar güvenli turizm, kayak ve bisiklet, Almanlar ise alışveriş ve kumsal-eğlence sayfalarına ilgi gösterdi. Gastronomide ise ilgiyi sağlıklı Türk yemekleri gördü. 19 Kasım 2020 tarihinde yayına alınan Go Turkey’in topladığı veriler Hürriyet ile paylaşıldı. Go Türkiye platformu ziyaret eden ülke vatandaşlarının arasında Ukrayna (yaklaşık 1 milyon 100 bin), Sırbistan (800 bin) ve Rusya (700 bin) ilk üç sırada yer alıyor. Platformu ziyaret eden ilk 20 ülke arasında Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere gibi ana pazarlar yer alıyor.

PATARA’YA İLGİ YÜKSEK

Türkiye için önemli hedef pazarlardan olan Ukrayna’da kayak ‘goskiingturkiye.com’, kruvaziyer ‘gocruisingturkiye.com’, alışveriş ‘shopping.goturkiye.com’ sık ziyaret edilen adresler arasında. En çok zaman geçirilen sayfalar ise Ukrayna ve İngiliz ziyaretçiler için Antalya, Patara ve İstanbul; Rus ziyaretçiler için Antalya ve Patara’nın yanı sıra gastronomi sayfaları.