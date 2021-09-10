Ukrayna’da kripto para yasalaştı

Ukrayna’da kripto paralara yönelik yasal bir altyapı henüz bulunmuyor. Regülasyonlar devlet başkanı tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Ülkede daha önce de kripto para işlemlerine yönelik kısıtlama bulunmuyordu. Yerli yatırımcıların kripto paralarda işlem yapma izni vardı ancak şirketlerin yaptığı işlemler sıkı denetim altındaydı.

Yeni düzenlemeyle, yatırımcılar bitcoin ve diğer kripto paralardaki dolandırıcılığa karşı yasal olarak korunacak. Ukrayna finansal varlık olarak Bitcoin’i tanısa da El Salvador’daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi. Ukraynalılar günlük hayatta ödemelerini hala yerel parayla yapacak.

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