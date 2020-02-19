UKOME'de kamunun ağırlığı artıyor

Büyükşehir belediyelerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde üye sayıları değişiyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, büyükşehir belediyelerini 11 üye, bakanlıklar, kamu kurumları ve çeşitli kamu kuruluşlarının 10 üye ile temsil edildiği UKOME'de kamunun ağırlığı 14 üyeye yükseliyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan yönetmelikle Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin üye sayılarının ve ağırlıklarının belirlendiği 17. maddesi yeniden düzenlendi.

Düzenleme ile daha önce Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Liman Başkanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün atadığı üyelerin yanına, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve AFAD'ın da birer temsilci atamasının önü açıldı. Böylece daha önce UKOME üye sayısında daha önce büyükşehir belediyelerinin ve yan kuruluşlarının 11 üyesine karşılık, diğer kamu kurumları, bakanlıklar, kamu genel müdürlükleri, komutanlıklar, sahil liman başkanlığı gibi kurumların 10 olan üye sayısı, yeni eklenecek bakanlık ve kamu kurum temsilciliklerinin üyeleriyle birlikte 14'e yükseliyor.

Böylece büyükşehir belediyeleri ve yan kuruluşları karar alma konusunda üye sayısında 11'e 10 üstün durumdayken yeni yönetmelikle 11'e 14 azınlığa düşüyor.

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