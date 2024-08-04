UİB’in temmuz ihracatı 3.2 milyar dolar ulaştı

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UİB’in, yılın ilk yedi aylık ihracat tutarı ise 21 milyar 708 milyon 228 bin dolara ulaştı. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Temmuz ayı ile birlikte gerek Bursa ve gerekse ülke geneli ihracatımızda önemli bir artış yaşandı. Elbette bu memnuniyet verici bir durum ve devam edeceğine inanıyoruz. Firmalarımızın küreselde rekabetçiliği arttıkça ihracat cephesinde yeni başarılar devam edecektir” dedi.

İhracatını temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.46’lık artışla 2 milyar 726 milyon 989 bin dolar olarak gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), bu yılın ilk yedi ayındaki ihracat toplamı 18 milyar 21 milyon 29 bin dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise, temmuz ayında yüzde 18.64’lük artışla 108 milyon 418 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in yılın ilk yedi ayındaki ihracatı ise 757 milyon 214 bin dolar olarak gerçekleşti.

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Temmuz ayı ihracatı 79 milyon 795 bin dolar olan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), ocak-temmuz dönemi ihracatı da 540 milyon 752 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

158 milyon dolarlık meyve-sebze satıldı

Temmuz’da 22 milyon 41 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), ocak-temmuz dönemi ihracat toplamı 158 milyon 638 bin dolar oldu.

Temmuz ayında, 22 milyon 124 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), ilk yedi aylık ihracat toplamı 105 milyon 145 bin dolar düzeyine ulaştı.