UİB 1.2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

UİB'in Mayıs 2020 ihracat rakamları açıklandı. Mayıs ayındaki ihracatı, 1 milyar 220 milyon 454 bin dolar seviyelerinde olan UİB'in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 27,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında 1 milyar 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 23,1 milyar dolar olarak açıklandı.

UTİB İHRACATI MAYISTA 44,3 MİLYON DOLAR

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Mayıs ayında 44,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 21 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB’DEN MAYIS’TA 34,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Mayıs ayında 34,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 614,2 milyon dolar olarak açıklandı.

UMSMİB’İN İHRACATI MAYIS AYINDA 11,2 MİLYON DOLAR

Mayıs ayında 11,2 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 161,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UYMSİB’DEN MAYIS’TA 7,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Mayıs ayında 7,5 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 127,3 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ’diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Mayıs ayı ihracatı ise 94 milyon dolar olarak açıklandı.