Ucuz konut için ’yerli’ çözüm

KONUT fiyatlarını belirleyen en önemli unsurlardan biri inşaat malzemelerinin fiyatı. İthal ürünler inşaat maliyetini ve konut fiyatlarını doğrudan etkilerken kimi zaman bu ürünlere ulaşımda da sorun yaşanıyor. Koronavirüs sürecinde sınırlar bir süre kapanınca inşaat firmaları ürün tedarikinde sorun yaşamıştı. İşte bu sorunları gören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çözüm için düğmeye bastı. İnşaat sektöründeki tüm ürünlerin Türkiye’de üretiminin sağlanması için çalışmalar başlatıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yerli malzeme üretiminden otopark sorununa, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar bakanlığın gündemindeki projeler hakkında bilgi verdi.

YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

İnşaat malzemelerinde yüzde 100 yerli üretim hedefi için çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Kurum, “Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut GYO ithal edilen tüm ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayacak yatırımlar yapacak” dedi. Asansör, yürüyen merdiven gibi çoğunlukla ithal edilen inşaat malzemelerinin yerli olması için harekete geçileceğini belirten Bakan Kurum, “Pandemi süreci de bunun ne kadar önemli olduğunu öğretti” dedi. Sektör temsilcilerine göre inşaat malzemelerinin tamamının yerli üretimi yüzde 15-20 oranında maliyet avantajı sağlayacak, bu da orta ve uzun vadede satış fiyatlarına yansıyacak.

KONUTTA BES MODELİ

Bakan Kurum, Emlak Katılım’ın herkesin ev sahibi olabilmesi için yeni modeller üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bu çalışmalardan birinin de Yapı Tasarruf Sandığı olduğunu belirten Bakan Kurum, tasarruf sandığı ile vatandaşın birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) olduğu gibi yapabileceğini, buna ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. Vatandaşın ucuz konuta sahip olabilmesi için TOKİ’nin de satış sürecini devam ettireceklerini belirten Kurum, “5 milyon vatandaşımızın güvenli ve sağlıklı konutlarda oturmasını sağladık. 1 milyonuncu konutumuzun anahtar teslimini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız” dedi.

DEPREMZEDELERE YENİ EV

İstanbul başta olmak üzere 81 ilde deprem konutlarının üretimini sürdürdüklerini ifade eden Kurum, “Elazığ ve Malatya’da 25 bin 315 konutun çalışmalarını başlattık. 6 ay gibi kısa bir sürede konutlarımızı bitirme noktasına getirdik. İlk konutların geçici kabulu başladı” dedi. Dönüşümde doğru örneklerin sayısı arttıkça vatandaşın da talepte bulunduğunu belirten Kurum, 5 yılda 1 milyon 500 bin konutun dönüşümünü gerçekleştireceklerini söyledi.

RİSKLİ BİNA YERİNE OTOPARK YAPILACAK

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ederken, bu süreçte otopark ihtiyacının karşılanması için yeni bir proje gündemde. Kentsel dönüşümde yeni ayağın otoparklar olduğunu belirten Kurum, “Trafik sorununun, otopark sorununun olduğu yerlerde birkaç tane riskli binayı dönüştürüp, yerine katlı otoparklar yapacağız. İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. Belediyelere yazı yazdık, her ilçede bir tane örnek yapılsın istiyoruz. Şu anda Ümraniye’de bir örneğini yapıyoruz” şeklinde konuştu.

150 BİN SOSYAL KONUT

TOKİ’nin yürüttüğü sosyal konut projelerindeki son durumu da paylaşan Bakan Kurum, şunları söyledi: “50 bin konutumuzun tamamının ihalesini yaptık, inşaatlarını başlattık. Bir kısmını 2021 yılı başı itibariyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 100 bin konutun tamamının kuralarını çektik, hak sahiplerini belirledik. 10 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatları başlattık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle Türkiye genelinde 1 milyondan fazla konut üretimini gerçekleştirmiş olacağız.”

KAÇAK YAPILAR YIKILIYOR

Mayıs 2020 itibariyle özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında 5 bin 459 adet imar barışına aykırı kaçak yapı tespit ettiklerini söyleyen Bakan Murat Kurum, “Bu yapıların 2 bin 855’i için suç duyurusunda bulunduk. 540 binanın, 2 bin bağımsız bölümün yıkımını tamamladık. Muğla’da 576 yapıyı yıktık. Bodrum’da 503 bağımsız bölüm ile 34 kıyı yapısını yıktık. Yıl sonuna kadar 307 ayrı parselde yer alan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.