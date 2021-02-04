Ucuz gıda PTT'nin görevi değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT’nin ucuz gıda satmak gibi bir görevinin olmadığını söyledi. Gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, “PTT pandemi nedeniyle ağır bir sosyal sorumluluk da yüklendi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıtımı, elektrik faturalarının PTT’den tahsili gibi. PTT AVM şirketi ise diğer internet siteleri gibi binlerce ürün satıyor, vatandaş araştırıp dilediği yerden alıyor. Üreticiler de oradan satış yapabiliyor. Uygunsuz birşey varsa ona da arkadaşlar müdahale ediyor. Bir ürünle ilgili konu olmuş, ona da müdahale edilerek çözülmüş” dedi.

PTT’YE AMAZON MODELİ

Bakan Karaismailoğlu, PTT’yi gündemine taşıyacaklarını anlattı. Karaismailoğlu, “Bu Amazon modeliyle ilgili bir çalışma. PTT kendi içinde bir reformla kargosunu ve hizmetlerini ayırıyor. Pandemi sürecince sanal ortamdaki gelişmelerin artması nedeniyle özellikle kargoda ücretlerin düşürülmesi ve hızın artırılmasına ilişkin bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu.

KOİ’LER İÇİN KAYIP YIL

Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi Hazine garantili otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yüzde 25 ila 26’lık artışların vatandaşın tepkisine neden olduğunun anımsatılarak ‘Geçiş ücretlerinde indirim yapıp geçen araç sayısını artırmayı düşünüyor musunuz’ sorusuna “Buna ilişkin simülasyonlarımız var. Ama fazla bir şey değişmiyor. Osmangazi Köprüsü’nde bunu zaten uyguluyoruz, pandemi olmasaydı garanti sayılarına ulaşırdık. 2020 kamu özel ortaklığı (KOİ) projelerinde kayıp yıl oldu” dedi. Karaismailoğlu, önümüzde süreçte Hazine garantili yap-işlet-devret modeliyle projelere devam edeceklerini, ancak ihalelerde bu kez işletme süreleri yerine geçiş ücretlerini yarıştıracaklarını açıkladı.

DÜNYADAN ÇOK TALİP VAR

Bakan Karaismailoğlu 2021 yılında Kanal İstanbul’la ilgili çok önemli gelişmeler olacağını belirterek, “Projeye dünyadan çok talip var” dedi. Karaismailoğlu, ihale takviminin sorulması üzerine “Yasal süreç ve çıkması gereken kanunlar var. Yakında Meclis’e sevk edilir. Hukukçularımız çalışıyor. Rezerv alanıyla ilgili bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. İhale için talipli olan çok farklı ülkeler var” dedi.