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Ekonomi
Semih ERSÖZLER - DHA
Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Ucuz ekmek rekabeti bozuyor’

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‘Ucuz ekmek rekabeti bozuyor’
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Antalya’da 2015 yılında, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ile Antalya Ticaret Odası tarafından 250 gram ekmeğin 1 TL’den satılması yönünde alınan karara, Muratpaşa ilçesinde fırın işleten Enver Acar uymadı.

Acar, sahibi olduğu fırında ekmeği, 70 ile 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığı, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı.

Bilirkişi 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğu belirlendi. Yerel mahkeme, fırının bu fiyatın altında satış yaparak ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna yönelik hüküm verdi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınan davada üst mahkeme, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti.

Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı. Ancak davalı taraf, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay, belirlenen fiyatın altında satışın ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna hükmetti.

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