‘Ucuz ekmek rekabeti bozuyor’

Acar, sahibi olduğu fırında ekmeği, 70 ile 75 kuruştan sattı. Antalya Ekmek Üreticileri Derneği, fırının fiyat tarifesine uymadığı, maliyetin altında satış yaparak diğer fırın ve marketlere zarar verdiği gerekçesiyle dava açtı.

Bilirkişi 250 gramlık ekmeğin maliyetinin 87 kuruş olduğu belirlendi. Yerel mahkeme, fırının bu fiyatın altında satış yaparak ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna yönelik hüküm verdi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşınan davada üst mahkeme, ilk mahkemenin verdiği karara uyarak, ucuz ekmek satan fırının haksız rekabete neden olduğunu kaydetti.

Mahkeme, haksız rekabetin menedilmesine yönelik kararını açıkladı. Ancak davalı taraf, kararı temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay, belirlenen fiyatın altında satışın ‘haksız rekabet’ oluşturduğuna hükmetti.