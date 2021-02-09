Ucuz balığa akın ettiler

Son günlerde gündemde olan fahiş fiyat artışı ve stokçuluk, balığı ve balıkçıları da etkiledi. Tüketiciler de taze ve ucuz balık almak için balıkçı barınaklarına gitmeye başladı. Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, balık fiyatlarının halden çıktıktan sonra 2 kat arttığına dikkati çekerek, “Dışarıda bir balığın kilosu 60 lirayken biz 30 liraya veriyoruz. Arada 30 lira fark var. Vatandaş buraya gelirse balığı daha ucuza alacak” dedi.

YÜZDE 100 FİYAT FARKI

Tüketicinin balıkçı barınağına gittiğinde fiyat farkını kendi gözleriyle göreceğine dikkat çeken Demir, “Tüketici buraya geldiğinde, burada aldığı balığın fiyatıyla dışarıdan aldığı fiyatın arasındaki farkı kendisi bizzat görecektir. Görmesi, onu bilmesi, vatandaşın gelmesiyle olur. Çok fark oluyor. Yüzde 100 olan da var yüzde 50 olan da. Burada kasasını 100 liraya aldığı balığı, dışarıda kilosunu 30 liraya alıyor olabilir. Dışarıda bir balığın kilosu 60 lirayken biz aynı balığı 30 liraya veriyoruz. Arada 30 lira fark var. 50 liraya verdiğini 20-25 liraya veriyoruz. Burada bir kasa çipuranın fiyatı 250 lira, kilosu 25 liraya geliyor. Dışarıda aynı balığın kilosu 50 lira” dedi.

BİR KASA 370 TL

Taze balık almak için balıkçı barınağına geldiğini belirten Osman Kızıldemir, “Burası balık alırken hem daha kârlı oluyor hem de taze oluyor. Bir kasa kaya levreği aldım, bana toplam maliyeti 370 TL oldu. Bunu balıkçıdan alsak en kötü 500 TL vermiş olacaktık” dedi. Balıkçı barınağına sabahın ilk saatlerinde gelen Nurten Bulgur, “Her zaman balığı buradan alıyorum. Taze oluyor ve gayet memnun kalıyoruz. Balıklarımızı aldık, hafta sonunda ihtiyacımızı karşılayacağız. Bir kasa mercan balığını 80 liraya aldım” diye konuştu. Antalya Balıkçı Barınağı’nda 10 kiloluk bir kasa istavrit ve kupez, büyüklüğüne göre 50-100, kefal 80-150, mercan 80, çipura 250, kaya levreği ise 370 TL’den alıcı buluyor.

YASAKLAR ETKİLEDİ

Balık mezatının hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sadece hafta içi yapıldığına dikkat çeken Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, “Hafta içi her gün mezatımız devam ediyor. Saat 05.00’te başlıyor. Hafta sonu yasak olduğu için cuma günü yapıyoruz ve çok kalabalık oluyor. Talep de çok fazla. Hafta sonunun yoğunluğu hafta içine kaydı” dedi.

KIYASIYA PAZARLIK

Antalya Balıkçı Barınağı’na akın eden vatandaşlar ve balıkçılar, düzenlenen mezatta ucuza balık almak için kıyasıya yarıştı. Günde en az 50 çeşit balığın geldiği Antalya Balıkçı Barınağı’nda pandemiden dolayı hafta içi her gün saat 05.30’da mezat yapılıyor. Tonlarca balığın kasalarla satıldığı mezata, ucuz balık almak isteyen balıkçı ve vatandaşlar kıyasıya pazarlığa ortak oluyor.