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İHA
Haber Giriş: 03.01.2021 - 14:43 | Son Güncelleme:

Üçüncü gününde de kuyruk sürüyor! Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar sıraya girdiler

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Üçüncü gününde de kuyruk sürüyor! Yenikapı'dan Kazlıçeşme'ye kadar sıraya girdiler
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İstanbul'da taksiciler taksimetre güncellemesi için bugün de soluğu Yenikapı Etkinlik Alanı’nda aldı. Güncellemenin üçüncü gününde kilometrelerce taksi kuyrukları oluştu, taksiciler duruma isyan etti.

İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, bugünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yenikapı etkinlik alanından Kazlıçeşmeye kadar uzayan kuyruk, havadan görüntülendi. Taksiciler duruma isyan etti.

Üçüncü gününde de kuyruk sürüyor Yenikapıdan Kazlıçeşmeye kadar sıraya girdiler

Cuma günü sabah saatlerinde başlayan taksimetre kuyruğu, bugünde devam etti. Güncellemenin üçüncü gününde Yenikapı Etkinlik alanında başlayan kuyruk, Kazlıçeşmeye kadar uzadı. Saatlerdir kuyrukta bekleyen taksiciler ise, duruma isyan etti. Kilometrelerce oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Üçüncü gününde de kuyruk sürüyor Yenikapıdan Kazlıçeşmeye kadar sıraya girdiler


“BURADAN ZEYTİNBURNU SAHİLİNE KADAR GİDİYOR”

Sabahtan beri beklediğini söyleyen Taksici Murat Can Fidan, “Sabah 7.30’dan beri buradayız. Ben böyle bir rezalet görmedim. Daha önce Anadolu Yakası’nda 2 tane vardı burada 2 tane vardı. 1 saat giriyorduk çıkıyorduk. Şimdi 4 saat 5 saat burada bekliyoruz. Yaklaşık 3 km bir kuyruk var. Buradan Zeytinburnu Sahiline kadar gidiyor” dedi.

Üçüncü gününde de kuyruk sürüyor Yenikapıdan Kazlıçeşmeye kadar sıraya girdiler


“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜYORUM”

Daha önce böyle bir sorun yaşamadığını söyleyen Fatih Kılıç, “Ben ömrü hayatı boyunca taksiciyim ilk defa böyle bir şey görüyorum. Karşıyakadan da buraya gelenler var 4-5 saattir burada bekliyoruz. İBB ile oda başkanına bu durumu bildirmek lazım” şeklinde konuştu.

Üçüncü gününde de kuyruk sürüyor Yenikapıdan Kazlıçeşmeye kadar sıraya girdiler

“EKREM BEY’İN HATASI ŞU HERKESİ AYNI YERE TOPLAMAYACAKTI”

İBB yönetimini sorumlu tutan Hacı Kanvay, “Geçen yıllarda hiç böyle bir sorun yaşamadık. İşlerimizi düzene koyup çekip gidiyorduk. Oda başkanı ve belediye başkanı sorumlu bu durumdan. Ekrem Bey’in hatası şu herkesi aynı yere toplamayacaktı” ifadelerini kullandı.

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