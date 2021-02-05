Üçüncü çeyrek geliri 3.6 milyar lira oldu

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23.4 milyon olarak gerçekleşti. Toplam mobil abone sayısı ise 25.7 milyon oldu. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 milyon artışla 15.2 milyona çıkarak, toplam abone bazının yüzde 65’ini oluşturdu. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 ayda 209 bin net abone artışı ile 3. çeyrek sonunda 1.2 milyonu aştı. Vodafone TV uygulamaları gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 16.3 milyonu aştı.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Türkiye, global olarak da ana stratejimizi oluşturan dijitalleşme konusunda grubumuz içinde öncü bir pazar. Türkiye’nin hak ettiği dijitalleşme seviyesine ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müşterilerimize uçtan uca sadeleştirilmiş bir dijital deneyim yaşatmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle 2021’de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşmenin önü açıldıkça üzerimize düşen görevi yerine getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.