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Ücretsiz seyahat desteği artırıldı

#Ücretsiz Seyahat#Destek#Otobüs
Ücretsiz seyahat desteği artırıldı

Ücretsiz seyahat kapsamında yapılan aylık gelir desteği ödemeleri yükseltildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesi arttırılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yeniden düzenlenen ‘Ücretsiz Seyahat kapsamında yapılacak Gelir desteği’ ödemesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ödeme miktarlarını düzenleyen maddesinde yapılan değişiklikle, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1000 lira olan destek ödemesi miktarı 1500 liraya, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1330 lira ise 1995 liraya yükseltildi.
Büyükşehir belediyesi olan diğer illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 liralık destek 1500 liraya olurken, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödene aylık 800 liralık destek de 1200 lira verilecek.

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#Ücretsiz Seyahat#Destek#Otobüs

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