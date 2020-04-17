Ücretsiz izne 3 ay sınırı

Toplu sözleşme ve grevler için getirilen 3 aylık durdurma düzenlemesinden ise vazgeçildi. Teklifin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerinde CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ücretsiz izinle ilgili bir boşluk oluştuğunu ve izin konusunda süre sınırı olmayabileceğini söyledi. Kuşoğlu, “Süresiz olarak ücretsiz izinli olarak görülecekler. Böyle bir düzenleme olmaz, bunları konuşmadan, tartışmadan burada alelacele toplantılar yapıyoruz. Böyle bir konunun sorumluluğunu gerçekten almak istemiyorum. Şu andaki düzenlemeye göre bu geçerse bir, kişi çalışanları işten çıkaramıyor, 3 ay süreyle işten çıkaramıyor ama ücretsiz izne ayırıyor orada sınır yok, 3 aylık bir sınır yok orada” dedi. Kuşoğlu’nun konuşması sonrasında komisyon başkanı Lütfi Elvan, ücretsiz sınırla ilgili 3 ay sınırı olduğunu belirtirken, düzenlemeyi netleştirmek için bir önerge hazırlanacağını belirtti.

Verilen önergeyle, maddeye 3 ay sınırı yerleştirildi.

SÜRE UZAYACAK

Verilen bir başka önergeyle de, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin sürelerin yasa yürürlüğe girdikten sonra 3 ay süreyle uzatılması sağlandı. Önergeye göre, sürenin 3 ay daha uzatılması konusunda da Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, grev-toplusözleşme ve lokavt işlemlerinin durdurulması yönündeki düzenlemeden vazgeçildiğini belirtirken, “Sivil toplum kuruluşlarının önerileri doğrultusunda böyle bir önerge verildi” diye konuştu.

EN ALT SINIR 1170 LİRA

Görüşmeler sırasında 15 Mart’tan itibaren işten çıkarılan ve ücretsiz izne gönderilenlere verilecek 1170 liranın nasıl hesaplandığı da tartışıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, hesaplamayı şöyle anlattı: “İşsizlik ödemesini alan vatandaşlarımız yani herhangi bir iş yerinde çalışıp da işsiz olarak ayrılan vatandaşlarımız asgari ücret düzeyinde bir maaş alıyorsa bunun brütünün yüzde 40’ını alıyor. Bu 1170 liraya tekabül ediyor. Yani 600 günde son 3 ayda prim ödeme, işsizlik sigortasını ödeme ve bir de son 120 gün içerisinde de kesintisiz çalışma şartını tamamlayanlar 1170 lirayı alıyor. Bu düzenlemeyle de bu şartı taşımayanlara da o kadar bir para veriliyor.”