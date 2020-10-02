‘Ücretsiz izin salgın dönemiyle sınırlandırılmalı’

Meclisin açılmasıyla birlikte esnekliği içeren istihdam paketinin de konuşulmaya başlandığını vurgulayan Arslan, “Yeni çalışma biçimleri konuşuluyor. Uzaktan çalışma ve çağrı üzerine çalışma gibi modellerin yönetmeliğinin çıkması gerekir. Bu tür durumlarda çalışanların haklarını korumak lazım. Eğer kısmi çalışma olacaksa sosyal güvenlik ve kıdem tazminatı konusunda hak kaybına izin vermemek lazım. Örneğin ücretsiz izin işçinin talebine bağlıdır. Ancak koronavirüsle birlikte işveren isterse, işçiyi ücretsiz izne çıkarmaya başladı. Bunun mutlaka salgın dönemiyle sınırlandırılması lazım. Hatta bir dönem kısa çalışma yerine bazı işverenler direk işçiyi ücretsiz izne çıkardı. Ama bu sorunlar kısmen giderildi. Bir de kısa çalışma ve ücretsiz izin kapsamında yapılan bazı yanlış ödemeler var. Bunlar geri istendiğinde ne olacak? Belki de geriye dönük olarak bunların alınmaması için 3 taraf anlaşabilir” diye konuştu.

İDEAL ZAMAN 2023

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en önemli araçlarından birinin sendikalar olduğunu belirten Arslan, “Sendikal örgütlülüğün olmadığı yerlerde tam bir facia yaşandı. Servisler eskisi gibi devam ediyor, işyerlerinde, soyunma odalarında hiçbir önlem alınmıyor. İşveren sendikaları da bu konuda çok başarılı çalışmalar yaptılar. Hatta zorunlulukları olmamasına karşın, eksik ödemeleri tamamladılar” dedi. Kıdem tazminatı konusunda değişiklik yapma isteğinden hükümetin vazgeçtiğini düşünmediğini belirten Arslan, “Evet bizim kıdem tazminatında itiraz ettiğimiz konular var. Ancak bunu derken, ‘elimizdekinden de olalım’ demedik. Ben kıdem tazminatı konusunda ideal zamanın 2023 olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘200 BİN ÜYE ETKİLENECEK’

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, kasım ayıyla birlikte taşerondan kadroya geçen kamu çalışanlarının da ana iş kollarındaki sendikalara geçmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Hak-İş’in 200 bin üyesi etkileniyor. Bu rakam bizim üyelerimizin yüzde 25’inden çok. Bizim üyelerimizden gidiyor. Hak-İş üyesi çalışanlar başka sendikalara üye olmak zorunda bırakılıyor. Bakana da, Meclis Başkanına da, parti gruplarına da, Cumhurbaşkanımıza da anlatmak istediğimiz bu.”