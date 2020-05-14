Ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İŞKUR Ücretsiz izin desteği nereden çekilir?

Ücretsiz izin desteği ne zaman yatacak sorusu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlandı. Bakan Selçuk, maaşların yatacağı tarih konusunda bilgi verirken, bunun yanında ücretsiz izin desteği hakkında bazı bilgiler de verdi. Peki, ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? İşte, merak edilen o bilgiler

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

Selçuk, 15 Mart’tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." ifadelerini kullandı.

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin internet adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.

SGK BİLGİLENDİRME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığını vurguladı.