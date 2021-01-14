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Ekonomi
ANKARA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ücretsiz izin desteği 1420 lira oldu

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Ücretsiz izin desteği 1420 lira oldu
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Asgari ücretteki artışın ardından halen net 1168 TL olarak uygulanan ücretsiz izin desteği de yüzde 21.56 artırılarak net 1420 TL oldu.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, ücretsiz izin desteğinin yanı sıra İstihdama Dönüş Teşviki ve 1 Ocak 2019 ila 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan Artı İstihdam Teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

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