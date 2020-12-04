Ücretli poşet uygulamasıyla poşet kullanımı yüzde 80 azaldı, sıra ambalaj atıklarında

Meclis Çevre Komisyonu Başkanı Muhammmet Balta, ücretli hale getirilmesiyle poşet kullanımının yüzde 80 azaldığını, şimdi amacın 20 milyar ambalaj atığın yüzde 90’ının geri dönüşüme kazandırılması olduğunu söyledi. Balta, Çevre Ajansı ile ilgili yasa teklifinin Meclis’teki görüşmelerinde şu bilgilendirmeyi yaptı: “Poşet yasasıyla birlikte, şu anda Türkiye’de kullanılan poşetlerde yüzde 80 azalma var. Elbette ki biz yüzde 80 azalmayla plastik tüketimini azalttık ama biz amaçlarımıza tamamen ulaştık mı, hedeflerimize ulaştık mı? Hayır. Hedeflerimize ulaşabilmek için özellikle bu depozito yönetim sistemiyle birlikte Türkiye’de bir taraftan ‘atık’ olarak tabir ettiğimiz çevreyi kirleten bu plastikleri, hem atıktan çıkarıp ekonomiye kazandırmak hem de çevre kirliliğini azaltmak için bu Çevre Ajansını kuruyoruz. Türkiye’den örnek vermek gerekirse, 20 milyar civarında bu ambalaj atıkları var. Bunun yüzde 90’ını geri dönüşüme kazandırıp hem ekonomiye kazandırmayı hem de çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.”

Türkiye’nin ithal ettiği atık plastik miktarına ilişkin de bilgiler paylaşan Balta, “Türkiye, 2018 yılında 437 bin, 2019 yılında 547 bin ve 2020 yılında ise 625 bin ton atık plastik ithal etti” dedi. Balta, 2002’de 15 katı atık tesisinin olduğunu, bu rakamın 90’a çıkarak yaklaşık 60 milyon insana hizmet verdiğini de söyledi.