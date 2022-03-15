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Ücretli çalışan sayısında güçlü yükseliş

#Ücretli Çalışan#Personel#TÜİK
Ücretli çalışan sayısında güçlü yükseliş

Ücretli çalışan sayısı Ocak ayında yüzde 6.8 oranında artış gösterdi. Ücretli çalışan sayısı toplamda 13.5 milyona ulaşmış oldu.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi iken, 2022 yılı Ocak ayında 13 milyon 536 bin 984 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %5,4, inşaat sektöründe %0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısında güçlü yükseliş

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK DEĞİŞMEDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre değişmedi.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe %1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısında güçlü yükseliş

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#Ücretli Çalışan#Personel#TÜİK

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