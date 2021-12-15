Ücretli çalışan sayısı yüzde 8.6 arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
Seren Serengilin bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı... Tehlikenin adı: DumpingSeren Serengil'in bu fotoğrafını uzmanlar yorumladı... Tehlikenin adı: Dumping#Mide Ameliyatı
Bakan Koca son durumu paylaştı: İşte il il vaka sayılarıBakan Koca son durumu paylaştı: İşte il il vaka sayıları#Koronavirüs
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Altın fiyatlarında neler oluyor Herkesin gözü saat 22:00deAltın fiyatlarında neler oluyor? Herkesin gözü saat 22:00'de#Altın
Fatihte can pazarı: Şaka yapıyorlar sandıkFatih'te can pazarı: Şaka yapıyorlar sandık#İstanbul
Japon bilim insanları açıkladı, Türkiyede yetişiyor İşte Kovid-19a iyi gelen meyveJapon bilim insanları açıkladı, Türkiye'de yetişiyor! İşte Kovid-19'a iyi gelen meyve!#Kovid-19
Kahreden gerçek Vefat haberini hastanede aldı...Kahreden gerçek! Vefat haberini hastanede aldı...#Gülçin Ergül
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Şişli metro istasyonunda mucizevi kurtuluşŞişli metro istasyonunda mucizevi kurtuluş#Şişli
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
Yenenler Ailesinden yeni yıl pozuYenenler Ailesi'nden yeni yıl pozu#Berfu Yenenler
HABERLEREkonomi Haberleri

Ücretli çalışan sayısı yüzde 8.6 arttı

#İşçi#Çalışan#Personel
Ücretli çalışan sayısı yüzde 8.6 arttı

TÜİK verilerine göre yıllık bazda ücretli çalışan sayısı yüzde 8.6 oranında artış yaşadı.

Haberin Devamı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 796 bin 011 kişi iken, 2021 yılı Ekim ayında 13 milyon 896 bin 250 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %7,2, inşaat sektöründe %8,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %9,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı yüzde 8.6 arttı

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %0,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı yüzde 8.6 arttı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İşçi#Çalışan#Personel

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek

İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak.... 3600 ek gösterge kimi, nasıl etkileyecek?

#3600 Ek Gösterge