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Ücretli çalışan sayısı yüzde 3.4 arttı

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Ücretli Çalışan
Ücretli çalışan sayısı yüzde 3.4 arttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 07:00

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

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Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3.4 artışla 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl haziranda 15 milyon 82 bin 853 kişi olarak kayıtlara geçmişti. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.1, inşaat sektöründe yüzde 8.8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4.4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda aylık bazda yüzde 0.4 azalış gösterdi. Haziranda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0.8, inşaat sektöründe yüzde 0.4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.1 azalış görüldü. 

 

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#TÜRKİYE İstatistik Kurumu#TÜİK#Ücretli Çalışan

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