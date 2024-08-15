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Ücretli çalışan sayısı arttı

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#Ücretli Çalışan#İşçi#İşsizlik
Ücretli çalışan sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 12:24

Ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 601 bin 552 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl haziranda 15 milyon 82 bin 853 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 8,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,4 arttı.

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK BAZDA YÜZDE 0,4 AZALDI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda aylık bazda yüzde 0,4 azalış gösterdi.

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Alt detaylarına bakıldığında, haziranda ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalış görüldü.

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#Ücretli Çalışan#İşçi#İşsizlik

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