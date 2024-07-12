×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Ücretli çalışan sayısı arttı

Güncelleme Tarihi:

#Ücretli Çalışan#İşçi#Veri
Ücretli çalışan sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 10:05

Ücretli çalışan sayısı Mayıs'ta yıllık yüzde 4.3 arttı.

Haberin Devamı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,3 arttı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 30 bin 866 kişi iken, 2024 yılı Mayıs ayında 15 milyon 669 bin 792 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %11,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %5,1 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞANLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI, MAYIS 2024

SektörÜcretli çalışan sayısıYıllık
fark		Yıllık
değişim
(%)
Mayıs 2024Mayıs 2023
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler)15 669 79215 030 866638 9264,3
B-E-Sanayi5 072 7485 041 35631 3920,6
B-Madencilik ve taş ocakçılığı143 415142 8575580,4
C-İmalat4 724 7294 694 41430 3150,6
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı138 185136 8781 3071,0
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri66 41967 207- 788-1,2
F-İnşaat1 823 9291 642 048181 88111,1
G-N-Ticaret ve hizmetler8 773 1158 347 462425 6535,1
G-Ticaret3 345 9283 232 959112 9693,5
H-Ulaştırma ve depolama1 231 6751 159 02672 6496,3
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri1 309 4511 204 345105 1068,7
J-Bilgi ve iletişim291 089285 0935 9962,1
K-Finans ve sigorta faaliyetleri340 495329 07211 4233,5
L-Gayrimenkul faaliyetleri123 305119 1544 1513,5
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler662 095640 01722 0783,4
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri1 469 0771 377 79691 2816,6

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,5 arttı, inşaat sektöründe %0,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,7 arttı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ücretli Çalışan#İşçi#Veri

BAKMADAN GEÇME!