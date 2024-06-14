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Ücretli çalışan sayısı arttı

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#Ücretli Çalışan#TÜİK#Çalışan
Ücretli çalışan sayısı arttı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 10:13

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli Çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 617 bin 730 kişi iken, 2024 yılı Nisan ayında 15 milyon 283 bin 78 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 12,9 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

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#Ücretli Çalışan#TÜİK#Çalışan

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