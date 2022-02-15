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Ücretli çalışan sayısı arttı

#TÜİK#Ücretli Çalışan#Ekonomi
Ücretli çalışan sayısı arttı

TÜİK'in verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 8.4 oranında yükseliş gösterdi.

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 718 bin 151 kişi iken, 2021 yılı Aralık ayında 13 milyon 787 bin 159 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %6,7, inşaat sektöründe %3,2 ve ticaret-hizmet sektöründe %10,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı arttı

 

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Aralık ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.

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Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,6 arttı, inşaat sektöründe %0,6 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı arttı

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#TÜİK#Ücretli Çalışan#Ekonomi

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