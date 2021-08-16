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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.08.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Ücretli çalışan sayısı 13,7 milyonu aştı

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Ücretli çalışan sayısı 13,7 milyonu aştı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Haziran 2020'de 12 milyon 72 bin 275 kişi iken bu yılın aynı ayında yüzde 13,5 artışla 13 milyon 701 bin 941 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 12,9, inşaat sektöründe yüzde 23,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 12 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış kaydetti.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,4 yükseldi.

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