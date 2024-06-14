Ücret almayan da var Euro isteyen de... İşte 2024 plaj tarifesi

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Hem Kurban Bayramı tatilinin hem yaz aylarının gelmesiyle gözler plajlara çevrildi. Peki bu yaz plaj keyfinin bedeli ne olacak? Gözde tatil bölgelerinden Bodrum, Çeşme, Fethiye ve Marmaris’te plaj tarifesini araştırdık... Kimi giriş ücreti almazken, kimi hem giriş ücreti hem de yiyecek ve içecek için harcama limiti koymuş durumda. Bodrum ve Çeşme’deki lüks hizmet veren bazı mekanlar ise Euro ile ücret talep ediyor. Bodrum’da denize girmek için kişi başı 7 bin TL’yi aşan ücret isteyen de var, 600 TL isteyen de. Çeşme’de ise fiyatlar 500 TL’den başlıyor 3 bin 500 TL’ye kadar çıkıyor. İşte bölge bölge fiyatlar...

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TOPLAM MALİYET 225 EURO

-Bodrum’da bulunan Buddha Bar Beach geçen sene olduğu gibi bu sene de fiyatı en yüksek işletmelerden oldu. Plaj kullanımı için toplamda 225 Euro belirleyen işletme bu rakamın 75 Euro’sunu giriş için 150 Euro’sunu ise içeride alınacak yiyecek ve içecek hizmeti için alıyor. Bu fiyat geçen sene de aynıydı.

KİŞİ BAŞI 6 BİN 500 BİN TL

-Bodrum’da bulunan Maçakızı Beach de fiyatı yüksek işletmelerden. Plaja girmek için kişi başı 6 bin 500 bin TL ayırmanız gerekiyor. Bu fiyata ekstra olarak yüzde 15 servis hizmeti bedeli de isteniyor. Bu tutar ise yiyecek ve içecek siparişlerinde kullanabiliyor.

-Yine Bodrum’daki Xuma Beach ise giriş ücreti olarak 1.000 TL alıyor. Diğer tüm harcamalar için de minimum 2 bin TL’lik harcama limiti bulunuyor. Yüzde 12 ‘de servis ücreti isteniyor.

GİRİŞ ÜCRETİ YOK HARCAMA LİMİTİ VAR

-Bodrum’da görece uygun fiyatlı işletmelerden biri olan Camel Beach, bu yıl giriş ücreti olarak 600 TL alıyor. Bu fiyata 1 adet meşrubat dahil. İşletmedeki yemekler ise ortalama 350 TL.

-Yine Bodrum’da yer alan Sarnıç Beach Club giriş ücret almayan işletmelerden. Ancak kişi başı 1.500 TL’lik harcama limiti koymuş durumda.

GİRİŞ 100 EURO

-Çeşme’de yer alan özel plajlardan Boheme Beach, bu yıl fiyat olarak kişi başı 1.000 TL fiyat belirledi. Ücrete şezlong, şemsiye ve havlu dahil. Harcama limitinin ise bulunmadığı belirtildi.

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-Çeşme’deki Sole&Mare Beach de giriş ücreti olarak kişi başı 950 TL alıyor. Fiyata 1 soft içecek ve şezlong, şemsiye dahil. Bayram döneminde ise fiyatın 1.250 TL olduğu ifade edildi.

-Alaçatı’da bulunan Biblos Resort Alaçatı Otel’in plajı açık alan hizmeti dahil kişi başı 100 Euro.

-Altınkum mevkiinde yer alan Fly-Inn Beach ise giriş ücreti kişi başı 900 TL şeklinde ve 1 içecek dahil.

HAFTASONU VE BAYRAM TARİFESİ

-Çeşme’deki Om Paparazzi de haftaiçi giriş ücreti almazken kişi başı 950 TL’lik harcama limiti sunuyor. Bu tutar da yiyecek ve içecek alımında kullanılabiliyor. Haftasonu ve bayram günlerinde ise harcama limitine ek olarak kişi başı 500 TL’de giriş ücreti talep ediliyor.

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-Çeşme’deki Monarch Beach’de bayramda giriş ücretini kişi başı 1.000 TL, normal günlerde ise 750 TL şeklinde belirledi. Buna ek olarak yiyecek ve içecek için de minimum 1.000 TL harcama limiti var.

-Yine Çeşme’de bulunan Yuzu Beach de giriş ücreti olarak kişi başı 800 TL ve 1.000 TL’de harcama limiti istiyor. Ayrıca otopark ücreti olarak da 250 TL bedel ödenmesi gerekiyor.

SADECE YEDİĞİNİ ÖDE

-Marmaris’te bulunan Vamos Beach giriş ücreti istemezken 1.000 TL’lik harcama limiti koyan işletmelerden.

-Marmaris’teki Felix Beach ise giriş ücreti ve harcama limiti olmazken plajın restoranından alakart şekilde hizmet alınabiliyor.

FETHİYE’DE 500 TL’DEN BAŞLIYOR

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-Fethiye’de yer alan Sea Me Beach’in giriş ücreti kişi başı 600 TL, aile suiti ise 3 bin TL şeklinde.

-Göcek’te bulunan Lime Beach Club da ise giriş ücreti nakit şekilde kişi başı 500 TL, kredi kartıyla da 750 TL olarak belirlendi. Bayramda ise nakit kişi başı 1.000 TL kredi kartıyla da 1.500 TL isteniyor.