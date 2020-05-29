Üçlü finansman paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı normalleşme adımlarından ilki devreye giriyor. Vatandaşın elektronik ürün, mobilya alımı ve konut alımına kadar birçok alanda daha uygun imkânlarla kullanabileceği yeni bir finansman paketi geliyor.

Üç ayaktan oluşan ve kamu bankaları tarafından bugün açıklanması beklenen finansman paketinin ayrıntıları şöyle:

1) SOSYAL İHTİYAÇ PAKETİ

Birinci paket vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının karşılanmasını hedefliyor. Paketin kapsamı hayli geniş. Hedef vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet-motosiklet, ev tekstil, çeyiz vb sektörleri de desteklemek.

2) TATİL-SEYAHAT PAKETİ

İkinci paket normalleşme sonrasında emekli ve çalışan kesimlerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmanın yanı sıra turizm sektörünü desteklemeyi amaçlıyor. Bu pakette sağlanan avantajlarla bankaların kredi müşterilerine göre kredileri şekillendirebileceği belirtiliyor.

3) KONUT PAKETİ

Üçüncü pakette orta gelir grubunun konut kredisi taleplerinin uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle karşılanması hedefleniyor. Şu anda konut kredilerinde en yüksek vade 180 ay.

ÖDEMESİZ DÖNEM GELEBİLİR

Kamu bankaları nisan ayının başında Temel İhtiyaç Desteği kredisi uygulaması başlatmıştı. Hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olanlara 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli kredi imkânı getirilmişti. Bu kredi koronavirüs salgının etkilerini gidermek amacıyla gündeme gelmişti. Yeni gelecek paketlerde ödemesiz dönem olabileceği, daha uygun faiz ve vadenin gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

KREDİ FAİZLERİNDE DURUM NE?

Kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisi dışındaki tüketici kredi faizleri şu anda yüzde 0.98 ile 1.07 arasında değişiyor. 10 bin lira tüketici kredi 60 ay vadeli yüzde 0.98 faizle alındığında aylık taksit 233 liraya denk geliyor. Konut kredisi de en düşük faiz yüzde 0.94 civarında. 100 bin liralık konut kredisi 120 ay vade ile alındığında aylık taksit bin 393 liraya denk geliyor. Toplam geri ödeme ise 167 bin lira oluyor. 100 bin liralık konut kredisi 180 ay alındığında aylık taksit bin 154 liraya denk geliyor. Toplam geri ödeme miktarı da 207.7 bin liraya yükseliyor.

FAİZDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Merkez Bankası, bankaların açtığı kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faizi haftalık olarak açıklıyor. İhtiyaç kredilerinin faizi mart ayının sonunda yüzde 15’ler düzeyindeydi. 27 Mart itibariyle yüzde 15.35 olan ortalama faiz 17 Nisan tarihinde yüzde 9.45’e geriledi. 24 Nisan’da son ayların en düşük oranına yüzde 8.27’ye geldi ancak daha sonra yükseliş trendine girildi. 8 Mayıs tarihli haftada yüzde 10.08 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 15 Mayıs itibariyle de yüzde 10.79 oldu. Konut kredi faizleri ise bu yılın başında yüzde 12’ler düzeyindeydi. 17 Ocak haftasında yüzde 11.73’e indi. O tarihten itibaren konut kredi faizlerinin ortalaması yüzde 11’ler düzeyinde kaldı. 15 Mayıs haftası itibariyle konut kredi faizleri ortalaması yüzde 11.24.