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HABERLEREkonomi Haberleri

Uçakta unutulan eşyaları almak için sıraya girdiler! 25 bin eşya ihale ile satıldı

#İstanbul Havalimanı#Unutulan Eşyalar#Satış

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde unutulan, bulunan ve sahiplerine ulaşılamayan 3 bine yakın valiz, sırt çantası ve 3 bin parçaya yakın elektronik aletin yanı sıra 25 bin buluntu eşya ihale ile satıldı. İhale ile satın alınan valiz ve eşyalar satılmak üzere kamyonlarla Avcılar'a getirilerek satışa çıkarılınca kuyruk oluştu.

İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşyaları satın alma kuyruğuİstanbul Havalimanı’nda unutulan eşyaları satın alma kuyruğu
İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşyaları satın alma kuyruğu

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İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, Türk Hava Yolları Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü'nün ardından Dış Hatlar Terminali'nde bulunan binlerce valiz, sırt çantası, eşya ve elektronik aletleri ihale ile satışa çıkardı.

Uçakta unutulan eşyaları almak için sıraya girdiler 25 bin eşya ihale ile satıldı

THY'nin birkaç ay önce açtığı ihaleyi alan Avcılar'da 'Unutulan Eşyalar' satış mağazası bulunan Aziz Korkmaz, İGA'nın da ihalesine girerek kazandı. İGA deposunda 1 yıl bekletildikten sonra sahibi bulunmayan 3 bine yakın valiz ve sırt çantasının yanı sıra 25 bin buluntu eşya ve aralarında önemli bölümü cep telefonu 3 bine yakın elektronik cihaz ihalesini alan Korkmaz, bunları Avcılar'a getirdi. Aziz Korkmaz, "Tek tek ayıklayıp satışa hazır hale getireceğiz. Toplamda 100 bin parçayı bulur" dedi.

Uçakta unutulan eşyaları almak için sıraya girdiler 25 bin eşya ihale ile satıldı

Bavulların taşınması ve bir bölümünün açılmasından sonra cep telefonlarından bir bölümünü yerde sergileyen Korkmaz, bu işi 1995'ten itibaren yaptıklarını, 14 yıldan bu yana Avcılar'da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, büyük bölümü orijinal marka olan ürünleri 3'te 1 fiyatına sattıklarını ifade etti.

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Uçakta unutulan eşyaları almak için sıraya girdiler 25 bin eşya ihale ile satıldı

İstanbul Havalimanı'nda unutulan ve sahiplerine ulaşılamayınca satılan bavulların içerisinde akla gelebilecek her türlü eşya bulunuyor. Depoyu tamamen dolduran bavul, sırt çantası ve kutuların açılarak tasnif edilmesinin çok uzun süreceği, belirtildi.

Uçakta unutulan eşyaları almak için sıraya girdiler 25 bin eşya ihale ile satıldı

Elektronik eşya ve ürünler bu sabahtan itibaren Avcılar'daki mağazada satışa çıkarıldı. Satışı duyanlar, yağmura rağmen sabah erken saatlerden itibaren kuyruğa girdi.

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#İstanbul Havalimanı#Unutulan Eşyalar#Satış