Uçak sefer iptalleri hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararlar doğrultusunda açıklamalar yapan havayolu firmaları, bazı bilgileri erişime açtı. Peki, uçak seferleri var mı ve Koronavirüs kapsamında iptal edilen seferler hangileri oldu? İşte, uçak seferleri hakkında detaylı bilgiler

THY UÇAK SEFERLERİ VAR MI?



THY’den iç ve dış hat uçuşları için yapılan duyurular şu şekilde;

“Değerli misafirlerimiz,

Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda;

27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm dış hat uçuşlarımız 1 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla tüm iç hat uçuşlarımız 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Saygılarımızla”

PEGASUS UÇAK SEFERLERİ VAR MI?

PEGASUS’TAN iç ve dış hat uçuşları için yapılan duyurular şu şekilde;

HGM talimatları ve yabancı ülkelerin resmi otoritelerinin Korona Virüsüne karşı aldıkları tedbirler doğrultusunda uçuşumuz bulunan tüm ülkelere ve KKTC'ye olan uçuşlarımız 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.

Ek olarak, Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacilik Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 28.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

SHGM tarafından yayınlanan tüm ülkelere getirilen uçuş kısıtlarını görmek için tıklayın.

ANADOLUJET UÇAK SEFERLERİ VAR MI?

Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 29 Mart - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek tüm yurt içi seferlerimiz durdurulmuştur.

Koronavirüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 20 Nisan - 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yalnızca Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan aşağıdaki tabloda belirtilen 7 şehre sefer gerçekleştirilecektir.

20 Nisan - 01 Mayıs 2020 Tarihleri Arasında Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Gerçekleştirilecek Uçuşlar

Van, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Antalya, Gaziantep